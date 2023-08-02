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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أضرار هائلة.. أول تعليق من الرئيس الأوكراني على القصف الروسي لمنطقة أوديسا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن هناك أضرارًا كبيرة في جنوب أوكرانيا في أعقاب الانفجارات الليلية.

وأضاف الرئيس الأوكراني عبر حسابة على تليجرام : "هناك أضرار، أهمها في جنوب البلاد".

وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، عن اندلاع حرائق في منشآت للبنية التحتية الصناعية وموانئ في جنوب أوديسا، بعد تعرضها لهجمات بـ طائرات مسيرات الليلة الماضية.

وقالت القيادة الجنوبية الأوكرانية في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك: "وقع هجوم ليلي بـ طائرات مسيرة استهدف جنوب مقاطعة أوديسا، ونتيجة للهجوم اندلعت حرائق في منشآت صناعية وموانئ، وتضرر مخزن للحبوب".

وأضاف بيان القيادة الجنوبية الأوكرانية، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية في المنطقة عملت على مدار 3 ساعات دون انقطاع.

ومن جانبه، أكد حاكم مقاطعة أوديسا أوليج كيبر، اندلاع حرائق في منشآت الميناء والبنية التحتية الصناعية للمنطقة، جراء هجوم بمسيرات، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

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