الدفاعات الجوية لم تتوقف.. هجوم روسي خطير على ميناء أوديسا بطائرات مسيرة

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حرائق في منشآت للبنية التحتية الصناعية وموانئ في جنوب أوديسا، بعد تعرضها لهجمات بـ طائرات مسيرات الليلة الماضية.

وقالت القيادة الجنوبية الأوكرانية في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك: "وقع هجوم ليلي بـ طائرات مسيرة استهدف جنوب مقاطعة أوديسا، ونتيجة للهجوم اندلعت حرائق في منشآت صناعية وموانئ، وتضرر مخزن للحبوب".

وأضاف بيان القيادة الجنوبية الأوكرانية، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية في المنطقة عملت على مدار 3 ساعات دون انقطاع.

ومن جانبه، أكد حاكم مقاطعة أوديسا أوليج كيبر، اندلاع حرائق في منشآت الميناء والبنية التحتية الصناعية للمنطقة، جراء هجوم بمسيرات، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وفي وقت سابق، قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، اليوم الخميس، إن روسيا قصفت البنية التحتية للموانئ في المنطقة في هجوم صاروخي، مما أسفر عن مقتل حارس وإلحاق أضرار بمحطة للشحن.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية، قد أعلنت، أنها اعترضت 36 صاروخ كروز أطلقتها روسيا في موجة قصف جديدة.

وكتب قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشتشوك عبر تلجرام: "تم تدمير 36 صاروخ كروز للعدو"، من دون أن يوضح ما إذا كانت صواريخ روسية قد بلغت أهدافها خلال هذا الهجوم.