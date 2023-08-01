أصعب العقبات.. تكتيك الجيش الروسي الجديد في أوكرانيا يثير ذعر الغرب

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلاً عن خبراء، إن القيادة العسكرية الروسية وضعت الألغام بطريقة مبتكرة أدت إلى تدمير المركبات المدرعة التابعة للجيش الأوكراني.

وحسب “نيويورك تايمز”، قال روب لي، الزميل البارز في معهد دراسات السياسة الخارجية في فيلادلفيا: "روسيا زرعت حقول الألغام بطرق مبتكرة. ونتيجة لذلك، تكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة وتباطأت حركتها”.

وبحسب خبراء غربيين، يعد هذا من أصعب العقبات التي تواجه القوات المسلحة الأوكرانية، التي لا تملك المعدات الكافية لتطهير الحقول أمام الدفاعات الروسية.

وأشارت “نيويورك تايمز”، إلى أن تقدم القوات الأوكرانية على خط المواجهة غائب عمليًا على مدى شهرين من القتال.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة بسبب الهجوم المضاد الذي شنته قيادة كييف.

وكشف سوسكين: “الهجوم المضاد سيمر عليه شهران بالفعل في 4 أغسطس.. لم يتم تحرير أي مدينة... تم فقد 20 في المائة من المعدات الغربية نتيجة لهذه الهجمات”.

وأضاف: “تقدر الخسائر الأوكرانية بالآلاف، وربما عشرات الآلاف من الجنود”.

وأوضح أن “الرئيس فولوديمير زيلينسكي يخفي عن السكان العدد الحقيقي للقتلى من الجنود”.