نجاحات كبيرة.. رئيس الشيشان يعلن توجيه ضربة قوية لـ أوكرانيا

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الثلاثاء، إن القوات الشيشانية تصد بشكل دوري هجمات الجيش الأوكراني في اتجاه زابوريجيا، ويخرجون العدو من هذه المنطقة ويوسعون منطقة سيطرة القوات الروسية.

وكتب قديروف، عبر “تليجرام”: “تتلقي قوات "أخمات -1" التابعة لقسم روسجفارديا لجمهورية الشيشان، وهي واحدة من أكثر الوحدات استعدادا للقتال المشاركة في إدارة العمليات الخاصة في اتجاه زابوريجيا، تعليمات من قائدهم قبل كل خروج في مهمة قتالية”.

وأضاف: “في هذه المنطقة، يصد المقاتلون بشكل دوري هجمات النازيين. للمرة الألف، يحاولون عبثا اختراق خط الدفاع.. استولى مقاتلو الوحدة على خنادق العدو والهياكل الهندسية الأخرى، وألحقوا أضرارا بقوتهم البشرية”.

وتابع: “لقد دفعنا العدو خارج هذه الساحة، ووسعنا منطقة سيطرة قواتنا”.