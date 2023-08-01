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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن احتمال وفاة زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا ليس لديها خطط في حالة وفاة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

قال دانيلوف لقناة “رادا” الأوكرانية، تعليقا علي تقرير صحيفة “بوليتيكو”: “كل ما هو مكتوب في هذا التقرير هو مجرد هراء، لسنا بحاجة إلى إلقاء مثل هذه الأشياء أثناء الحرب... الصحفيون لا يفهمون ما يتحدثون عنه على الإطلاق. معلومات غير صحيحة على الإطلاق، لا توجد خطط”.

أضاف أن تصرفات وكلمات النائب الأوكراني، ميكولا كنيازيتسكي، تثير العديد من الأسئلة في سلطات البلاد.

قال دانيلوف: "مثل حشو المعلومات الذي يقوم به بعض ممثلي بلادنا عند الاتصال وإعطاء مثل هذه المعلومات هو سؤال".

وأثارت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، موضوع الوفاة المحتملة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والعواقب التي سيؤدي إليها هذا الحدث.

وأوضحت “بوليتيكو”، أنه رغم تبجح الرئيس الأوكراني نفسه وأنه لا يفكر في الأمر، فإن مسألة الأمن لها أهمية قصوى بالنسبة لحكومته.

وأضافت: “كانت كييف غاضبة في فبراير من العام الماضي عندما تسربت معلومات حول رحلة إلى بروكسل على الإنترنت قبل ثلاثة أيام من الوصول. وبالمثل، خشيت الحكومة البلغارية الشهر الماضي من إمكانية إلغاء زيارة الرئيس الأوكراني بعد ظهور تفاصيل عنها في الصحافة”.

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ونقلت “بوليتيكو” عن النائب الأوكراني ميكولا كنيازيتسكي، قوله: "عندما لا يستطيع الرئيس أداء واجباته، يتولى رئيس البرلمان الأوكراني مهامه".

وحذرت بوليتيكو  من أنه في حين أن هذه النتيجة قد يكون لها تأثير محدود محليا بسبب الآراء المختلطة حول الرئيس الأوكراني والشعور القوي بالوحدة الوطنية، إلا أنها ستصدم مؤيدي كييف في الغرب، حيث ينظر إلى زيلينسكي على نطاق واسع على أنه رمز للمقاومة.

زيلينسكي أوكرانيا

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