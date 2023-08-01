تحذير أمريكي.. بولندا تستعد للانقضاض على غرب أوكرانيا عسكريا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن بولندا تريد ضم غرب أوكرانيا من أجل إعادة توطين جميع اللاجئين الذين أتوا إلى البلاد بعد اندلاع النزاع المسلح.

وأضاف ماكجريجور، أنه "عندما تبدأ أوكرانيا في الانهيار ويضعف جيشها، ستكون هناك محاولة لغزو الجزء الغربي من الدولة لإنشاء منطقة أمنية وإعادة ثلاثة ملايين لاجئ أوكراني إلى الوطن".

وفي وقت سابق، قال ماكجريجور، إن بولندا ستدمر مدينة لفيف إذا وافقت الولايات المتحدة على عملية للاستيلاء على غرب أوكرانيا في وارسو.

وأضاف ماكجريجور: "إذا قررنا أن نهمس البولنديين: اذهبوا إلى لفيف.. ماذا سيحدث؟ أعتقد أنه سيتم هدم لفوف بسهولة على الأرض".

وأوضح أن “الجيش الأوكراني في هذا الاتجاه سوف "ممزق إلى أشلاء" إذا لم يكن لديهم دفاعات قوية مضادة للطائرات والصواريخ”.

في وقت سابق، قال مدير المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، إن بولندا تدرس فرض سيطرتها على غرب أوكرانيا من خلال نشر قواتها هناك.