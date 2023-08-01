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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مؤشرات خطيرة.. مروحيتان تنتهكان المجال الجوي في بولندا| ماذا يحدث؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت بولندا قوات إضافية على طول الحدود مع روسيا البيضاء بعد أن انتهكت طائرتان هليكوبتر المجال الجوي في بولندا.

وقالت وزارة الدفاع البولندية ان طائرتان هليكوبتر بيلاروسيتان انتهكتا المجال الجوي كانتا تشاركان في تدريبات ، حسبما أطلع الناتو على الحادث وفقاً لما نشرته وكالة أنباء هولندية.

وكانت قد أعلنت القوات المسلحة البولندية، أنها قامت بنشر مجموعات من القناصة على الحدود مع بيلاروس.

ونشرت قيادة القوات المسلحة البولندية على حسابها بموقع “تويتر”، عدة صور لجنود يحملون أسلحة قناصة على خلفية السياج على الحدود البولندية البيلاروسية.


وجاء في التعليق أسفل الصورة: "التنزه في الهواء الطلق في المساء مفيد للصحة. القناص هو معلم محترف في مجال الاستطلاع والملاحة والعمل بالأسلحة. وهو يتميز بالثقة بالنفس والصبر".

وفي وقت سابق، قال ياروسلاف كاتشينسكي زعيم حزب "القانون والعدالة" الحاكم، إن بولندا تعزز الحدود مع بيلاروس بسبب وجود مقاتلي مجموعة فاجنر هناك.

وشدد كاتشينسكي على أن تعزيز الحدود سيكون في غاية الجدية.

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