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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اول تعليق من بيلاروسيا على إتهامات بولندا بانتهاك المجال الجوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفت بيلاروسيا الاتهامات البولندية بانتهاك طائرات مروحية بيلاروسية للأجواء البولندية وفقاً لما نشرته "الشرق".

وكانت قد نشرت بولندا قوات إضافية على طول الحدود مع روسيا البيضاء بعد أن انتهكت طائرتان هليكوبتر المجال الجوي في بولندا.

وقالت وزارة الدفاع البولندية ان طائرتان هليكوبتر بيلاروسيتان انتهكتا المجال الجوي كانتا تشاركان في تدريبات ، حسبما أطلع الناتو على الحادث وفقاً لما نشرته وكالة أنباء هولندية.

وكانت قد أعلنت القوات المسلحة البولندية، أنها قامت بنشر مجموعات من القناصة على الحدود مع بيلاروس.

الاتهامات البولندية الدفاع البولندية المجال الجوى بيلاروسيا بيلاروس وزارة الدفاع البولندية

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