نشرة الحوادث.. تفاصيل إنهاء طالبة سوهاج حياتها.. وخروج مصابى الجاتوه الفاسد من المستشفى

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طالبة ثانوية عامة بسوهاج تتخلص من حياتها بطريقة بشعة



كانت عقارب الساعة تدق الثانية بعد الظهر، عندما سمعت الطالبة التي مازالت خطى عُمرها في نهاية العقد الثاني من العُمر، صوت زغاريد وفرحة الجيران والأقارب بنتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023، ليدب آنين الوجع بين ضلوعها داخل غرفتها بمنزل أسرتها دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

لتنهمر دموعها على خديها في محاولة منها كتم أنفاسها بوسادتها زهرية اللون، وفي ظلام يعُم غرفتها مُغلقة الباب والشرفة، والتي لا يُنيرها سوى ضوء خافت يتسرب لها من بين شرفة غرفتها.

https://www.elbalad.news/5866682



السجن ينتظرهم.. مفاجأة غير سعيدة لطلاب الثانوية العامة المُحالين للنيابة العامة

علن د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن امتحانات الثانوية العامة 2023 شهدت 812 طالبًا مخالفا إذ تمّت إحالة 641 طالبًا منهم إلى النيابة العامة وفق القانون لأنّهم شاركوا الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي فيما بلغ الملاحظين المخالفين هو 199 ملاحظا جرى تحويلهم إلى الشئون القانونية.

ينص قانون مكافحة الغش على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

https://www.elbalad.news/5866714

خروج ضحايا جاتوه النجاح الفاسد بسوهاج

قررت مستشفى طهطا العام بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، خروج 15 مواطنًا عقب تماثلهم للشفاء، من بين 22 شخصًا قد أصيبوا بتسمم غذائي عقب تناولهم "جاتوه" في حفل نجاح طالبتين بالثانوية العامة أول أمس، حيث عانوا من آلام بالبطن وقئ مستمر.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، مفادها وصول 22 شخصًا مصابين بحالة اعياء شديدة وقئ مستمر.



https://www.elbalad.news/5867116



مشادة كلامية تدفع اب لقتل نجله



لم يكن الأب يتخيل أن مشادة بينه وبينه نجله، ستؤدي إلى فقدانه لولده بيديه، ليصبح الأب مكلوما على فراق نجله، ومتهما في نفس الوقت بقتله بعد أن طعنه بيديه لُيسقطه غارقا في دمائه.

مشادة كأي مشادة قد تحدث بين الاب ونجله الشاب صحاب الـ 25 عاما بمحافظة كفر الشيخ، إلا أن الشيطان خلال هذه الواقعة دفع الأب للتهور على نجله، وسحب سلاح أبيض لبعوض ضعفه أمام عنفوان شباب الولد، ليجد الأب نفسه متورطا في قتل نجله بعد أن طعنه طعنات أردته غارقا في دمائه.

https://www.elbalad.news/5866690