عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. تفاصيل إنهاء طالبة سوهاج حياتها.. وخروج مصابى الجاتوه الفاسد من المستشفى

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عدد من الاخبار الهامة على مدرا اليوم منها : 


طالبة ثانوية عامة بسوهاج تتخلص من حياتها بطريقة بشعة


كانت عقارب الساعة تدق الثانية بعد الظهر، عندما سمعت الطالبة التي مازالت خطى عُمرها في نهاية العقد الثاني من العُمر، صوت زغاريد وفرحة الجيران والأقارب بنتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023، ليدب آنين الوجع بين ضلوعها داخل غرفتها بمنزل أسرتها دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.
لتنهمر دموعها على خديها في محاولة منها كتم أنفاسها بوسادتها زهرية اللون، وفي ظلام يعُم غرفتها مُغلقة الباب والشرفة، والتي لا يُنيرها سوى ضوء خافت يتسرب لها من بين شرفة غرفتها.
https://www.elbalad.news/5866682


السجن ينتظرهم.. مفاجأة غير سعيدة لطلاب الثانوية العامة المُحالين للنيابة العامة
علن د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن امتحانات الثانوية العامة 2023 شهدت 812 طالبًا مخالفا إذ تمّت إحالة 641 طالبًا منهم إلى النيابة العامة وفق القانون لأنّهم شاركوا الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي فيما بلغ الملاحظين المخالفين هو 199 ملاحظا جرى تحويلهم إلى الشئون القانونية.
ينص قانون مكافحة الغش على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.
https://www.elbalad.news/5866714

خروج ضحايا جاتوه النجاح الفاسد بسوهاج
قررت مستشفى طهطا العام بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، خروج 15 مواطنًا عقب تماثلهم للشفاء، من بين 22 شخصًا قد أصيبوا بتسمم غذائي عقب تناولهم "جاتوه" في حفل نجاح طالبتين بالثانوية العامة أول أمس، حيث عانوا من آلام بالبطن وقئ مستمر.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، مفادها وصول 22 شخصًا مصابين بحالة اعياء شديدة وقئ مستمر.
 

 

https://www.elbalad.news/5867116
 

 

مشادة كلامية تدفع اب لقتل نجله

 


لم يكن الأب يتخيل أن مشادة بينه وبينه نجله، ستؤدي إلى فقدانه لولده بيديه، ليصبح الأب مكلوما على فراق نجله، ومتهما في نفس الوقت بقتله بعد أن طعنه بيديه لُيسقطه غارقا في دمائه.

 

مشادة كأي مشادة قد تحدث بين الاب ونجله الشاب صحاب الـ 25 عاما بمحافظة كفر الشيخ، إلا أن الشيطان خلال هذه الواقعة دفع الأب للتهور على نجله، وسحب سلاح أبيض لبعوض ضعفه أمام عنفوان شباب الولد، ليجد الأب نفسه متورطا في قتل نجله بعد أن طعنه طعنات أردته غارقا في دمائه.
https://www.elbalad.news/5866690

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

قبل لقاء النصر|تحذير عاجل لنجم الزمالك.. ومفاجأة كبرى في المباراة

وزير الطاقة الإسرائيلي: نؤيد تصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي لمصر

جنح العجوزة تعاقب مرتضى منصور في قضية سب أحمد موسى

لو جايب أقل من 90% هتلحق صيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

بيعجبني| خالد الغندور يفتح النار على أحمد شوبير

غرفة ملابس الزمالك ترفض تواجد رمضان صبحي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

برنامج الأغذية العالمي: ارتفاع أسعار الحبوب سيؤدي لأزمة مالية كبيرة

مظاهرات عراقية على الحدود الكويتية وتحرك أمني باتجاه قنصلية الأخيرة |ماذا يحدث؟

اعتراضاً على زيادة الأسعار.. مظاهرات تعم شوارع وميادين نيجيريا

محمد صلاح يصنع هدفًا في هزيمة ليفربول أمام بايرن ميونخ وديًا

الصحة: إطلاق 180 قافلة طبية مجانية بجميع المحافظات خلال شهر أغسطس الجاري

طرق الرقية الشرعية للأطفال لمنع البكاء ليلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتايجر المكشوف.. نسرين طافش بإطلالة جريئة | شاهد

نشرة المرأة والصحة| تحذير عاجل من رجيم قاتل بعد وفاة بلوجر بسببه.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ندى الكامل

بهذه النسبة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف سرطان الثدي أكثر من أخصائي الأشعة

قبل لقاء النصر|تحذير عاجل لنجم الزمالك.. ومفاجأة كبرى في المباراة

فيديو

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

لا قطع للتيار بهذه الفترة | قرارات جديدة من وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

حقيقة الإعلان عن موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل هامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ