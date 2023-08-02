يسرق كل معلوماتك.. احذف هذا التطبيق فورا من هاتفك الأندرويد

أصبح متجر جوجل بلاي الخاص بهواتف الأندرويد مليء بالتطبيقات المتنوعة، كل يوم نجد إضافات جديدة وعلى الرغم من المعايير الصارمة التي تضعها جوجل للحفاظ على أمان وسلامة بيانات مستخدميها إلا أن بعض التطبيقات مع الوقت يُكتشف أن بها برمجيات خبيثة.

وفقا لتقرير موقع gizchina تعتبر البيانات أثمن ما نملكه في العصر الرقمي الحالي، وحركة سهو صغيرة يمكن أن تعرضنا لخطر فقدان كل بياناتنا على الويب، في الآونة الأخيرة ، واجه نظام التشغيل Android تهديدًا جديدًا لأمن البيانات.

أندرويد

فريق البحث في CYFIRMA اكتشف تطور خطير حدث لتطبيق SafeChat ، وهو تطبيق يبدو أنه يوفر الأمان للمستخدمين ولكن الفريق البحثي اكتشف أنه ملغم بالبرامج الضارة على الهواتف الذكية ويتم استخدامه لسرقة البيانات خلسة ، خاصة من خلال منصات مثل WhatsApp.

كشف المركز البحثي CYFIRMA عن برنامج ضار خطير موجه لنظام أندرويد يستهدف الأفراد في جنوب آسيا، متنكرا في شكل تطبيق دردشة غير ضار وهو SafeChat ، وتتفوق قدراته على إصدارات البرامج الضارة السابقة لأنه يتطلب المزيد من أذونات المستخدم ، مما يجعله خطرًا أكبر.

البرنامج الخبيث الخبيث ، الذي يطلق عليه اسم CoverIm ، يتسلل أولاً إلى الضحايا من خلال تطبيق واتس آب WhatsApp ، متظاهرًا ببراعة بأنه تطبيق "SafeChat". واجهته مقنعة لدرجة أن المستخدمين يخدعون بسهولة بسبب مظهره.

بمجرد أن يقع المستخدمون في الفخ ويتم تنزيله على الأجهزة، يحصل التطبيق على إمكانية الوصول إلى معلوماتهم كلها، تحت ستار تطبيق SafeChat ، يستخرج بأسلوب مخادع جميع بيانات المستخدم الضرورية.

التطبيق المخادع يسرق بيانات المستخدم وعلى رأسها الرسائل النصية وجهات الاتصال وسجلات المكالمات من خدمات المراسلة الشائعة مثل WhatsApp و Telegram و Signal. لذا إذا كنت من مستخدميه تخلص منه فورا وقم بمسحه من جهازك.