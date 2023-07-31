جوجل توقف الدعم نهائيا عن هذه الهواتف خلال ساعات

حذر عدد من خبراء الأمن السيبراني مستخدمي هواتف أندرويد والتي تعمل بنظام التشغيل Android 4.4 KitKat، من أن هواتفهم ستفقد الدعم بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة من شركة جوجل، الأمر الذي يعرضهم للاختراق في أي وقت.
ونصح الخبراء الملايين من مستخدمي هواتف أندرويد القديمة التحول إلى أنظمة تشغيل مدعومة أو شراء هواتف جديدة لأن البيانات الموجودة على هواتفهم قد تكون عرضة للخطر، كما يمكن تعرضهم للاحتيال حيث أن هذه الهواتف تفتقر للدعم الأمني.
وأعلنت شركة جوجل أنها لن تقدم دعمًا أو تحديثات للهواتف التي لا تزال تعمل بنظام التشغيل Android 4.4 KitKat، حيث تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تركز فيه عملاق التكنولوجيا على الإصدارات الأحدث والأكثر أمانًا لأنظمة تشغيل أندرويد.
وقال مدير منتجات خدمات Google Play ، سارات تومالا ، إن الشركة ستتوقف عن إطلاق الدعم للهواتف التي لا تزال تعمل بنظام التشغيل Android 4.4 KitKat في الإصدارات المستقبلية من خدمات Google Play اعتبارًا من بداية أغسطس.
وأشار إلى تراجع استخدام هذا النظام التشغيلي قائلا : “تم إطلاق نظام Android KitKat (KK) لأول مرة منذ حوالي 10 سنوات ، ومنذ ذلك الحين ، قدمنا العديد من التحسينات والميزات المبتكرة لنظام أندرويد ، والتي لا تتوفر عليه”.
وتنصح جوجل المستخدمين بتحديث أجهزتهم إلى إصدار أحدث، حيث يأتي ايقاف الدعم عن هذا النظام بعد أن قامت جوجل بإزالة دعم نظام التشغيل Jelly Bean مرة أخرى في عام 2021، بحسب شبكة 7NEWS الأسترالية.
واعتبارًا من بداية أغسطس، غدا، فإن جوجل ستوقف الدعم الأمني والفني بشكل نهائي عن هذه الهواتف :
Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy Note II
Samsung Galaxy Ace 4
Samsung Galaxy Grand Neo Plus
Samsung Galaxy K
Samsung Galaxy A7
Samsung Galaxy J1
Samsung Galaxy Ace Style
Samsung Galaxy Xcover 3
Samsung Galaxy Note Edge
Samsung Galaxy Trend 2 Lite
Samsung Galaxy J1
Samsung Galaxy Note 3 Neo
Samsung Galaxy Grand Prime
Samsung Galaxy S5 Plus
Samsung Galaxy S III LTE
Samsung Galaxy Young 2
Sony Xperia E4g
Sony Xperia T3
Sony Xperia C3
Sony Xperia E3
Sony Xperia E4
Sony Xperia C3
LG G2 Mini D610
LG G Flex D955
LG F60 D390
LG L70 D320
LG L20
LG L40 D160
HTC Desire 610
HTC Desire 620G
HTC One Mini 2
HTC Desire 320
HTC Desire 820
HTC Desire 320
HTC One Mini
HTC One Max
HTC Desire 620
HTC Desire 816
HTC Desire 626
HTC Desire Eye
CAT S50
CAT B15Q
Huawei Ascend Mate
Yota Devices YotaPhone 2
Alcatel OneTouch Pixi 3
Doro Liberto 820 Mini