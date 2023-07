جوجل توقف الدعم نهائيا عن هذه الهواتف خلال ساعات

حذر عدد من خبراء الأمن السيبراني مستخدمي هواتف أندرويد والتي تعمل بنظام التشغيل Android 4.4 KitKat، من أن هواتفهم ستفقد الدعم بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة من شركة جوجل، الأمر الذي يعرضهم للاختراق في أي وقت.

ونصح الخبراء الملايين من مستخدمي هواتف أندرويد القديمة التحول إلى أنظمة تشغيل مدعومة أو شراء هواتف جديدة لأن البيانات الموجودة على هواتفهم قد تكون عرضة للخطر، كما يمكن تعرضهم للاحتيال حيث أن هذه الهواتف تفتقر للدعم الأمني.

وأعلنت شركة جوجل أنها لن تقدم دعمًا أو تحديثات للهواتف التي لا تزال تعمل بنظام التشغيل Android 4.4 KitKat، حيث تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تركز فيه عملاق التكنولوجيا على الإصدارات الأحدث والأكثر أمانًا لأنظمة تشغيل أندرويد.

وقال مدير منتجات خدمات Google Play ، سارات تومالا ، إن الشركة ستتوقف عن إطلاق الدعم للهواتف التي لا تزال تعمل بنظام التشغيل Android 4.4 KitKat في الإصدارات المستقبلية من خدمات Google Play اعتبارًا من بداية أغسطس.

وأشار إلى تراجع استخدام هذا النظام التشغيلي قائلا : “تم إطلاق نظام Android KitKat (KK) لأول مرة منذ حوالي 10 سنوات ، ومنذ ذلك الحين ، قدمنا العديد من التحسينات والميزات المبتكرة لنظام أندرويد ، والتي لا تتوفر عليه”.

وتنصح جوجل المستخدمين بتحديث أجهزتهم إلى إصدار أحدث، حيث يأتي ايقاف الدعم عن هذا النظام بعد أن قامت جوجل بإزالة دعم نظام التشغيل Jelly Bean مرة أخرى في عام 2021، بحسب شبكة 7NEWS الأسترالية.

واعتبارًا من بداية أغسطس، غدا، فإن جوجل ستوقف الدعم الأمني والفني بشكل نهائي عن هذه الهواتف :

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Note II

Samsung Galaxy Ace 4

Samsung Galaxy Grand Neo Plus

Samsung Galaxy K

Samsung Galaxy A7

Samsung Galaxy J1

Samsung Galaxy Ace Style

Samsung Galaxy Xcover 3

Samsung Galaxy Note Edge

Samsung Galaxy Trend 2 Lite

Samsung Galaxy Note 3 Neo

Samsung Galaxy Grand Prime

Samsung Galaxy S5 Plus

Samsung Galaxy S III LTE

Samsung Galaxy Young 2

Sony Xperia E4g

Sony Xperia T3

Sony Xperia C3

Sony Xperia E3

Sony Xperia E4

LG G2 Mini D610

LG G Flex D955

LG F60 D390

LG L70 D320

LG L20

LG L40 D160

HTC Desire 610

HTC Desire 620G

HTC One Mini 2

HTC Desire 320

HTC Desire 820

HTC One Mini

HTC One Max

HTC Desire 620

HTC Desire 816

HTC Desire 626

HTC Desire Eye

CAT S50

CAT B15Q

Huawei Ascend Mate

Yota Devices YotaPhone 2

Alcatel OneTouch Pixi 3

Doro Liberto 820 Mini