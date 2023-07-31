عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل توقف الدعم نهائيا عن هذه الهواتف خلال ساعات

جوجل توقف الدعم نهائيا
جوجل توقف الدعم نهائيا عن هذه الهواتف خلال ساعات

حذر عدد من خبراء الأمن السيبراني مستخدمي هواتف أندرويد والتي تعمل بنظام التشغيل Android 4.4 KitKat، من أن هواتفهم ستفقد الدعم بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة من شركة جوجل، الأمر الذي يعرضهم للاختراق في أي وقت. 

 

ونصح الخبراء الملايين من مستخدمي هواتف أندرويد القديمة التحول إلى أنظمة تشغيل مدعومة أو شراء هواتف جديدة لأن البيانات الموجودة على هواتفهم قد تكون عرضة للخطر، كما يمكن تعرضهم للاحتيال حيث أن هذه الهواتف تفتقر للدعم الأمني. 

    

وأعلنت شركة جوجل أنها لن تقدم دعمًا أو تحديثات للهواتف التي لا تزال تعمل بنظام التشغيل Android 4.4 KitKat، حيث تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تركز فيه عملاق التكنولوجيا على الإصدارات الأحدث والأكثر أمانًا لأنظمة تشغيل أندرويد.

 

وقال مدير منتجات خدمات Google Play ، سارات تومالا ، إن الشركة ستتوقف عن إطلاق الدعم للهواتف التي لا تزال تعمل بنظام التشغيل Android 4.4 KitKat في الإصدارات المستقبلية من خدمات Google Play اعتبارًا من بداية أغسطس. 

 

وأشار إلى تراجع استخدام هذا النظام التشغيلي قائلا : “تم إطلاق نظام Android KitKat (KK) لأول مرة منذ حوالي 10 سنوات ، ومنذ ذلك الحين ، قدمنا العديد من التحسينات والميزات المبتكرة لنظام أندرويد ، والتي لا تتوفر عليه”. 

 

وتنصح جوجل المستخدمين بتحديث أجهزتهم إلى إصدار أحدث، حيث يأتي ايقاف الدعم عن هذا النظام بعد أن قامت جوجل بإزالة دعم نظام التشغيل Jelly Bean مرة أخرى في عام 2021، بحسب شبكة 7NEWS الأسترالية. 

 

واعتبارًا من بداية أغسطس، غدا، فإن جوجل ستوقف الدعم الأمني والفني بشكل نهائي عن هذه الهواتف :

 

Samsung Galaxy S4 
Samsung Galaxy Note II 
Samsung Galaxy Ace 4 
Samsung Galaxy Grand Neo Plus 
Samsung Galaxy K 
Samsung Galaxy A7 
Samsung Galaxy J1
Samsung Galaxy Ace Style 
Samsung Galaxy Xcover 3 
Samsung Galaxy Note Edge
Samsung Galaxy Trend 2 Lite 
Samsung Galaxy J1 
Samsung Galaxy Note 3 Neo 
Samsung Galaxy Grand Prime 
Samsung Galaxy S5 Plus 
Samsung Galaxy S III LTE 
Samsung Galaxy Young 2 
Sony Xperia E4g
Sony Xperia T3 
Sony Xperia C3 
Sony Xperia E3 
Sony Xperia E4
Sony Xperia C3 
LG G2 Mini D610 
LG G Flex D955 
LG F60 D390 
LG L70 D320
LG L20 
LG L40 D160 
HTC Desire 610 
HTC Desire 620G
HTC One Mini 2 
HTC Desire 320 
HTC Desire 820
HTC Desire 320 
HTC One Mini
HTC One Max 
HTC Desire 620 
HTC Desire 816
HTC Desire 626 
HTC Desire Eye 
CAT S50 
CAT B15Q 
Huawei Ascend Mate 
Yota Devices YotaPhone 2
Alcatel OneTouch Pixi 3
Doro Liberto 820 Mini

 

جوجل هواتف اندرويد مستخدمي هواتف أندرويد هواتف أندرويد القديمة Android 4 نظام التشغيل Android 44 KitKat

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد بعد قليل| شوف درجاتك عندنا

ننشر أسماء اوائل الثانوية العامة 2023

قبل نتيجة الثانوية العامة.. دعاء واحد يجبر الله به خاطرك ردده بيقين

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. نتيجتك على صدى البلد

غلق المحال 11 ليلاً وفصل الإنارة عن الميادين العامة.. قرارات عاجلة لترشيد الكهرباء

رسمياً.. وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ويوجه رسالة للطلاب

إلغاء بطاقات التموين.. تعليمات عاجلة من الوزارة للمواطنين للحصول على السلع والخبز

نتيجة الثانوية العامة| تصريح مهم وعاجل من وزير التعليم

ترشيحاتنا

أبو صدام: دور كبير للبنك الزراعي المصري في دعم الفلاحين |تفاصيل

متتقارنش بجورجينا.. ياسمين صبرى تثير الجدل فى احدث ظهور لها

أمي مثلي الأعلى | كريم ناصر الرابع علمي علوم في الثانوية العامة بالبحيرة

بسبب الشغب والسلب.. دولة إفريقية تفرض حظر التجول

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يروي لأول مرة تفاصيل مذبحة رفح وموقف المشير طنطاوي

جوجل توقف الدعم نهائيا عن هذه الهواتف خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غرق نجل حسن يوسف.. معلومات صادمة عن إسفكسيا الغرق| لحظات مؤلمة

أسباب وأعراض الضغط المنخفض وطرق علاجه؟

قرش الثور يهاجم قارب صيد بشراسة قرابة سواحل فلوريدا| فيديو مروع

حلوى المناسبات السعيدة.. اسهل طريقة لعمل تشيز كيك بالنسكافيه

فيديو

انهيار والديه.. تقرير تشريح جثمان نجل حسن يوسف وشمس البارودي

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ