وزير الزراعة: عملنا خلال السنوات الماضية على الاستفادة من كل نقطة مياة ومنع الهدر للتوسع في الزراعة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه عملنا خلال السنوات الماضية على الإستفادة من كل نقطة مياة ومنع الهدر للتوسع في الزراعة والإستصلاح، مشيرا إلى أن أي إقتصاد قوي يقوم على الزراعة المستدامة والتصنيع الزراعي.

وقال علاء فاروق، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن الدولة نفذت محطات معالجة صرف زراعي عملاقة لضمان استدامة موارد المياة للمشروعات الزراعية



وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه نجحنا في مطابقة المواصفات العالمية مما ساعد على فتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا الزراعية، مؤكدا أن منتجاتنا من الموالح تغزو العالم كله حاليا والفراولة المصرية تحتل الصدارة على مستوى العالم.