أحمد السبكي يرد على طليقة «سفاح التجمع»: الفيلم مختلف تمامًا عن الواقع

هاجم المنتج أحمد السبكي طليقة «سفاح التجمع» بعد تصريحاتها الأخيرة عن فيلمه الجديد من بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، مؤكدًا أنها تحاول إثارة الجدل دون مبرر. وقال السبكي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، إن الطليقة انفصلت عن المتهم منذ سبع سنوات، متسائلًا عن سبب حديثها في الوقت الحالي.

وأوضح السبكي أن هناك فارقًا واضحًا بين العمل الفني والواقع، مشيرًا إلى أن الفيلم يقدم شخصية السفاح على أنه أب لابنة، بينما في الحقيقة لدى المتهم ابن، ما يثبت أن الأحداث مختلفة ولا تستند إلى القصة الحقيقية بشكل مباشر. وطمأن أسرة المتهم قائلًا: «متخافش على ابنها».

وأضاف المنتج أن فيلم «سفاح التجمع» حصل على موافقة الرقابة قبل تصويره، مؤكدًا أن أحمد الفيشاوي حقق نجاحًا كبيرًا في تجسيد أدوار «السايكو»، بينما لا يعرف شخصيًا تفاصيل ما ارتكبه السفاح الحقيقي.