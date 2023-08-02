حلم الطب ضاع|مأساة الطالبة فاطمة.. حقها تكون من الأوائل وجابت 23٪ فقط

ناشدت أسرة الفتاة فاطمة محمد الملاح ابنة قرية أبيج بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بضرورة فحص النتائج الرسمية الخاصة بابنتهم مؤكدين أن نتيجتها التي أعلنت وبلغت نحو 23٪ غير صحيحة .



وكشفت الطالبة "فاطمة" أنها دخلت امتحانات الثانوية العامة في السنة الماضية وحصلت على الدرجات النهائية في معظم المواد ولكنه لم تدخل امتحان مادة اللغة العربية بسبب مرورها بوعكة صحية أثناء تواجدها داخل لجنة الامتحان .



وأضافت أنها حصلت علي مجموع تجاوز 82 ٪ في ذاك الوقت مشيرة أنها حرصت علي دخول امتحانات الثانويه العامة لسنة 2022 م _2023 م سعيا في دخول كلية الطب كونها طالبة بشعبة علمي علوم .



وكشفت الطالبة أنها خلال فترات مراحل دراستها التعليمية حصلت علي المراكز الأولي بالمدارس وكرمت ضمن صفوف اوائل الشهادة الإعدادية.



وأعربت الطالبة والدموع في عيناها بقولها " انا مستقبلي ضاع ونفسي وزير التعليم يسمع استغاثتي بمراجعة درجات مواد اللي دخلت امتحاناتها خلال هذا العام وحسبنا الله ونعم الوكيل حلمي في كلية الطب اتبخر واتظلمت " .



في ذات السياق أفادت والدة الفتاة في استغاثة إلي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بأهمية إنقاذ مستقبل ابنتها مشيرة بقولها " يا سيادة الوزير انت اب لكل الطلاب ومستقبل بنتي في خطر وفي حاله نفسية عصيبة وربنا يصبرنا " .



وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتمد نتيجة الثانوية العامة الدور الاول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكانت نسبة النجاح لهذا العام ٧٨.٨% .

كما هنأ الدكتور رضا حجازى أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.



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