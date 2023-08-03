عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«الشجيرات».. المخابرات البريطانية تكشف مفاجأة صادمة وراء فشل الهجوم الأوكراني المضاد

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

زعمت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، أن الغطاء النباتي المتزايد في ساحة المعركة يعيق المحاولات الأوكرانية لخرق الدفاعات الروسية.

وفي تحديثها الاستخباراتي المنتظم، وصفت الدفاع البريطانية نمو الشجيرات في الجزء الجنوبي من الجبهة بأنه عامل محتمل يساهم في التقدم البطيء بشكل عام للقتال في المنطقة.

وأوضح مسؤولون بريطانيون أن الأراضي الصالحة للزراع، والتي تتوفر بكثرة في المنطقة، تركت بور لمدة 18 شهرا، مع تسارع عودة الأعشاب الضارة والشجيرات في ظل ظروف الصيف الدافئة والرطبة.

ووفقا للدفاع البريطانية، فإن هذا يوفر غطاء تمويها إضافيا للقوات الروسية ويعقد جهود كييف في إزالة الألغام.

وأضافت: “على الرغم من أن الشجيرات يمكن أن توفر أيضا غطاء لهجمات المشاة الشبح الصغيرة، إلا أن التأثير الصافي كان جعل من الصعب على أي من الجانبين إحراز تقدم”.

وشنت أوكرانيا هجوما مضادا كبيرا ضد روسيا على طول عدة أقسام من الجبهة في أوائل الصيف، لكنها فشلت في كسب أي أرض وفقدت عشرات الآلاف من القوات في هجمات فاشلة، وفقا لموسكو.

وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بأنه في يوليو وحده، فقدت قوات كييف ما يقرب من 21000 من أفراد الخدمة و2227 وحدة من المعدات العسكرية.

أوكرانيا على شفا كارثة.. جنرال أمريكي يحذر من تحول خطير في الحرب

دمار وتصعيد.. اعتراف صادم من ألمانيا بشأن حرب أوكرانيا

ويقر المسؤولون الأوكرانيون والغربيون بأن الهجوم تطور بشكل أبطأ مما كان متوقعا حيث ألقت كييف باللوم على المقاومة الشديدة من قوات موسكو ونقص الدعم الجوي والتأخير في شحنات الأسلحة في الصعوبات.

كييف الدفاع البريطانية الدفاعات الروسية روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

بعد تقبيله للبنانية بالساحل.. تصرف غير متوقع من عمرو دياب تجاه دينا الشربيني

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

هدف أبيض للنصر في مرمى الزمالك.. ورونالدو يعترض

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

بعائد 27%| أعلى شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

تطور خطير .. ترامب يتهم الرئيس الأمريكي بتلفيق التهم له

مقتل 15 شخصا بعد حادث مروع في المكسيك.. فيديو وصور

أوكرانيا على شفا كارثة.. جنرال أمريكي يحذر من تحول خطير في الحرب

تركيا.. المجلس العسكري يعين قائدا جديدا للجيش

مقتل 12 شخصا في هجمات إرهابية بالكاميرون

سيناريو رخيص.. روسيا تكشف عن مفاجأة بشأن مذكرة اعتقال بوتين

بسبب حرق المصحف.. إعلان عاجل من لبنان بشأن السويد والدنمارك

حافة الانهيار.. نداء عاجل بشأن الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

ترشيحاتنا

كأس مصر.. الأهلي للمربع الذهبي بالفوز على المصري 2-1

ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية بعد قرارات السعودية وروسيا

أول تعليق من شيكابالا عن كريستيانو رونالدو وتوديع البطولة العربية

الفقراء يعانون.. اعتراف أمريكي غير مسبوق بشأن الحبوب المصدرة من أوكرانيا

سيارة مستعملة لمحدودي الدخل باقل من 70 ألف جنيه

كريستيانو رونالدو يحصل على قميص شيكابالا بعد نهاية مباراة الزمالك والنصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان شهير يحاول الصلح بين الشيف بوراك ووالده.. تفاصيل

بعد خطوبتها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ثراء جبيل

كيف تتخلصين من النحافة؟.. نصائح ضرورية لزيادة الوزن

داليدا خليل آخرهم .. 5 شائعات غرامية طاردت الهضبة عمرو دياب

فيديو

مشهد أوجع القلوب .. حقيقة فيديو الفتاة الصغيرة والأسانسير / فيديو جراف

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ