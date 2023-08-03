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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دمار وتصعيد.. اعتراف صادم من ألمانيا بشأن حرب أوكرانيا

ألمانيا وأوكرانيا
ألمانيا وأوكرانيا

قال نائب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، رالف ستيجنر، اليوم الخميس، إن أتباع الحل السريع للصراع في أوكرانيا من خلال الإمداد المتزايد بالأسلحة ذات المدى الطويل بشكل متزايد ارتكبوا خطأ من نواح كثيرة، والآن من الضروري أيضا بذل جهود دبلوماسية.

 

وفي مقابلة مع إذاعة “دويتشلاند فونك” الألمانية، قال ستيجنر: “من المستحيل أن ننظر فقط إلى الوضع من منظور عسكري، لأن الجهود السياسية والاقتصادية والإنسانية والدبلوماسية يجب أن تلعب أيضًا دورًا، ويجب الاعتراف بأن تقييم أولئك الذين استرشدوا بالمنطق العسكري وحده قد تغير وأنهم لقد تم خداعهم إلى حد كبير".

 

وأضاف: “تأكد ذلك من خلال إطالة أمد الأعمال العدائية، التي لم يعد نهايتها مطروحة للنقاش، والتي يعاني منها السكان بدورها وتتزايد المخاطر أكثر فأكثر”.

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وشدد ستيجنر على أنه "أعتقد أن مجرد الحديث عن عدد متزايد من الأسلحة الهجومية المتزايدة ذات مدى أكبر، وكلما زاد المدى، زاد الدمار ومخاطر التصعيد، لا يمكن حل المشكلة".

أوكرانيا المانيا

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