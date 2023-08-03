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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط مدن كبرى.. أوكرانيا على وشك الانهيار بسبب قرار زيلينسكي الكارثي

أوكرانيا علي وشك
أوكرانيا علي وشك الانهيار بسبب قرار زيلينسكي الكارثي

قال لورانس ويلكرسون، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، كولن باول، إن أوكرانيا قد تفقد أوديسا بعد فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال ويلكرسون: "الآن أوكرانيا قد تواجه حقيقة أن روسيا ستشن هجومها المضاد والوصول إلى أوديسا... ثم سيفقدون الميناء الأخير".

وأضاف: “أدت محاولة زيلينسكي لشن هجوم مضاد إلى عواقب مروعة، حيث تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بين الأفراد، مما جعلهم أقرب إلى الهزيمة”.

وتابع: “ لم يكن لدى أوكرانيا فرصة لهزيمة روسيا منذ البداية، حتى بمساعدة شاملة من حلف الناتو”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن روسيا قد تلحق قريبًا هزيمة استراتيجية بالجيش الأوكراني.

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وقال ريتر: "أوكرانيا تخسر في كل الاتجاهات والقوات المسلحة الأوكرانية استنزفت احتياطياتها وهي على وشك الانهيار الكامل".

وأوضح أن “روسيا في طريقها بالفعل لتحقيق أحد الأهداف الرئيسية للعملية الخاصة في المستقبل القريب، إلحاق هزيمة استراتيجية بالقوات الأوكرانية”.

أوكرانيا أوديسا الجيش الأوكراني روسيا

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