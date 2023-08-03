انهيار كامل.. تحذير أمريكي عاجل من هزيمة وشيكة لـ أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن روسيا قد تلحق قريبًا هزيمة استراتيجية بالجيش الأوكراني.

وقال ريتر: "أوكرانيا تخسر في كل الاتجاهات والقوات المسلحة الأوكرانية استنزفت احتياطياتها وهي على وشك الانهيار الكامل".

وأوضح أن “روسيا في طريقها بالفعل لتحقيق أحد الأهداف الرئيسية للعملية الخاصة في المستقبل القريب، إلحاق هزيمة استراتيجية بالقوات الأوكرانية”.

وأضاف: :لم تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم المضاد من اختراق خط الدفاع الروسي، ولم تؤثر الذخائر العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة على الوضع على خط المواجهة، لأنها كانت غير فعالة”.