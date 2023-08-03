غير مبشر.. بيان عاجل من أوكرانيا بشأن الهجوم المضاد

قال أليكسي دانيلوف، رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، إنه لا يوجد جدول زمني لإحراز تقدم في الهجوم المضاد الأوكراني.

تأتي تعليقاته وسط تقارير تفيد بأن داعمي البلاد الغربيين محبطون بسبب فشل كييف في تحقيق مكاسب كبيرة في ساحة المعركة.

وشدد دانيلوف على أنه لا يمكن لأحد غيرنا فرض مواعيد نهائية ولا يوجد جدول زمني للهجوم المضاد الذي تقول موسكو إنه لم ينجح في تحقيق أي أرضية.

كما انتقد أولئك الذين أثاروا القضية في المقام الأول، وأصر على أن أولئك الذين لا يفهمون ما تعنيه الحرب هم فقط من ينغمسون في مثل هذه التكهنات.

وبحسب دانيلوف، لم يستخدم كلمة هجوم مضاد لوصف القتال الدائر في أوكرانيا.

وأوضح أن “هناك عمليات عسكرية معقدة وصعبة وتعتمد على العديد من العوامل.

وأضاف أن قوات كييف تبنت نظام الناتو الذي قال إنه يعني أن الأمر متروك للقادة المحليين لاختيار تكتيك معين لتحقيق هدف أكبر.

كما أشار إلى أن القوات الروسية أعدت دفاعات هائلة لمواجهة الهجوم المضاد.

وأقر دانيلوف أن “عدد الألغام التي يتعين على جيشنا التغلب عليها هو مجرد جنون”، مضيفًا أنه بينما يعتقد البعض أن المعدات الغربية ستساعد أوكرانيا على التقدم، إلا أن هذه الآمال تبددت، لأنه في العديد من المجالات لا يمكن إحراز تقدم إلا سيرًا على الأقدام.