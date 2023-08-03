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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من أوكرانيا بشأن هجمات متوقعة على كييف

أرشيفية
أرشيفية

حذر الجيش الأوكراني على تطبيق تيليجرام من احتمال وقوع هجمات بطائرات مسيرة على العاصمة كييف، في وقت مبكر من الخميس، وقال إن الوحدات المضادة للطائرات تعمل في أنحاء المدينة.

وجرى تفعيل الإنذار من الغارات الجوية في النصف الشرقي من البلاد.

وأمس الأربعاء، أعلنت أوكرانيا أن روسيا قصفت بنى تحتية تابعة لميناء في منطقة أوديسا (جنوب)، في إطار استهدافها منشآت تستخدم لتصدير الحبوب منذ انهيار اتفاق تاريخي يسمح بمغادرة الشحنات من البحر الأسود.

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وجاء في بيان للنيابة العامة الأوكرانية: "ليل الثاني من أغسطس، نفّذت القوات المسلحة الروسية هجومًا بمسيّرات على أوديسا.. هاجم العدو منشآت تابعة للميناء وبنى تحتية صناعية مطلة على الدانوب". وأفاد المصدر أن الهجوم أحدث أضرارًا أو دمارًا في مصعد مستخدم للحبوب وصوامع حبوب ومستودعات. وذكر البيان بأن مكتب المدعي العام في مدينة "إسماعيل" فتح تحقيقًا.


وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تليغرام: "للأسف وقعت أضرار... والأبرز في جنوب البلاد".

من جهته قال سيرهي براتشوك المتحدث باسم إدارة أوديسا العسكرية في بيان عبر الفيديو: "العدو... يحاول إتلاف الحبوب الأوكرانية بمهاجمة البنية التحتية الصناعية والموانئ. للأسف هناك ضربات وصلت لأهدافها وللأسف لحقت أضرار بصومعة واندلعت حرائق في الموقع"، وأضاف: "روسيا تحاول فصل أوكرانيا عن أي اتفاق حبوب مستقبلي والأهم أنها استراتيجيًا تحاول إزالة بلادنا من سوق الغذاء العالمية".

أوكرانيا ​أوكرانيا​ و​روسيا كييف استهداف كييف الجيش الأوكراني

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