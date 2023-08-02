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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من روسيا بشأن توتر العلاقات بين أوكرانيا وبولندا

روسيا
روسيا

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين أوكرانيا وبولندا معقدة تاريخيا وإن التناقضات الحالية بين أوكرانيا وبولندا ستزداد.

وقال بيسكوف: “العلاقات بين أوكرانيا وبولندا لها تاريخ معقد للغاية، لكنها في الوقت الحاضر ليست أقل تعقيدًا”.

وأضاف: “في الواقع، لا يحب المزارعون البولنديون حقًا الحبوب الأوكرانية، فالمواطنون البولنديون لا يحبون حقًا إنفاق ميزانيتهم على اللاجئين من أوكرانيا، الذين لا يخططون للعودة إلى أي مكان ويطالبون بشكل متزايد بمزايا لأنفسهم”.

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وقال بيسكوف، إن “البولنديين أنفسهم لديهم الكثير من الادعاءات ضد أوكرانيا، والأحداث التاريخية التي نتذكرها جيدًا ربما تركت أيضًا بصمة عميقة على الطبيعة الحديثة للعلاقات”، مضيفًا أن التناقضات بين البلدين ستزداد.

روسيا أوكرانيا بولندا

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