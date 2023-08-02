إعلان مفاجئ من بولندا بشأن الخلاف الدبلوماسي مع أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية البولندية، اليوم الأربعاء، إن بولندا تتوقع من أوكرانيا أنها ستواصل الامتناع عن التصريحات والأفعال التي تضر بالعلاقات بين كييف ووارسو.

وكشفت الخارجية البولندية: “تتوقع بولندا أن تكون أوكرانيا مستعدة لقبول موقفها، لا سيما فيما يتعلق بقضية حماية الزراعة البولندية، ولكن أيضًا بشأن قضايا أخرى”.

وأضافت: "تم تسليم هذا المنصب اليوم الى القائم بالاعمال الاوكراني في وارسو".

وأمس، استدعت بولندا السفير الأوكراني في بلادهم ردًا على إجراء مماثل قامت به كييف حيث استدعت السفير البولندي لدى أوكرانيا على خلفية تصريحات لمسؤول بولندي كبير بشأن الأوكران.

وكانت أوكرانيا استدعت سفير جمهورية بولندا لدى أوكرانيا بارتوش سيتشوكي إلى وزارة الخارجية الأوكرانية بسبب تصريحات أدلى بها وزير الدولة في مستشارية رئيس بولندا، رئيس مكتب السياسة الدولية مارسين برزيداتش.

خلال الاجتماع، أكدت أوكرانيا أن البيانات المتعلقة بنكران الجميل المزعوم من الأوكرانيين لمساعدة جمهورية بولندا لا تعكس الواقع وبالتالي فهي غير مقبولة.