بيلاروسيا تقدم أدلة بعدم انتهاك حدود بولندا بواسطة مروحيات

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أن مينسك قدمت لبولندا بيانات مراقبة موضوعية حول عدم وجود أي أسس للاتهامات بانتهاك الحدود بواسطة مروحيات.

ونفت بيلاروسيا الاتهامات البولندية بانتهاك طائرات مروحية بيلاروسية لأجوائها.

وكانت بولندا نشرت في وقت سابق، قوات إضافية على طول الحدود مع بيلاروسيا بعد أن انتهكت طائرتان هليكوبتر المجال الجوي في بولندا.

وقالت وزارة الدفاع البولندية ان طائرتين هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي كانتا تشاركان في تدريبات، حسبما أطلع الناتو على الحادث وفقاً لما نشرته وكالة أنباء هولندية.

وكانت القوات المسلحة البولندية، أعلنت أنها قامت بنشر مجموعات من القناصة على الحدود مع بيلاروس.