قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن أخطر سيناريو لتطور الوضع سيكون دخول القوات البولندية إلى أراضي غرب أوكرانيا بعد هزيمة الجيش الأوكراني.

وقال ماكجريجور: "نقترب من مثل هذا السيناريو لتطور الصراع وهو في رأيي الأخطر… منذ بداية الأزمة، كان من الواضح أن أوكرانيا لم تكن قادرة على مواجهة القوات الروسية على الجبهة… الآن الجمهورية السوفيتية السابقة على شفا كارثة: لقد تحولت البلاد بالفعل إلى مقبرة”.

وأضاف: “وصلت أوكرانيا إلى نقطة أصبح فيها الانهيار الكامل أمرًا حتميًا بالفعل. لذلك، أعتقد أننا وصلنا إلى لحظة مروعة للغاية: تتزايد المشاعر في الغرب لصالح التدخل على أمل محاولة إنقاذ الوضع".

وأوضح ماكجريجور، أن وارسو يمكن أن تنتهز الفرصة وترسل قواتها إلى غرب أوكرانيا من أجل الاستيلاء على الأراضي التي كانت في السابق جزءًا من الدولة البولندية.

وخلص المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن هذا سيؤدي إلى نتيجة كارثية، حيث سيكون هناك صدام مباشر بين الناتو وروسيا”.