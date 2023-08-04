عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم… «نقاء»: قرار المهندسين بعدم قيد خريجي المعاهد غير المعتمدة هدفه رفع الكفاءة… تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل طلاب أدبي الحاصلين على 50%

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


جودة التعليم: قرار المهندسين بعدم قيد خريجي المعاهد غير المعتمدة هدفه رفع الكفاءة

 

أكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء) التابعة لرئيس مجلس الوزراء أن قرار نقابة المهندسين بعدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بطلب للاعتماد من الهيئة بأنه يصب في صالح منظومة التعليم الهندسي ورفع مكانة المهندس الخريج.


تنسيق الجامعات 2023| نكشف تفاصيل الالتحاق بأقسام كلية آداب حلوان لراغبي التقدم

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني “تنسيق الجامعات 2023 ” لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الأربعاء  الموافق 9/8/2023 .

المجلس الأعلى للجامعات يشيد بجهود حياة كريمة في الارتقاء بحياة المواطنين

 

التقى مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات وفد مؤسسة حياة كريمة برئاسة عهود وافى رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وعددا من مسئولى القطاعات المختلفة بالمؤسسة، بحضور كل من أميمة الجزايرلي الأمين المساعد لشئون العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، ود.منى هجرس الأمين المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر أمانة المجلس.

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل طلاب أدبي الحاصلين على 50%

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة “تنسيق الجامعات 2023 ” لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الأربعاء  الموافق 9/8/2023 .


جامعة كفر الشيخ تنعى رئيسها الأسبق الدكتور فوزي تركي

 

نعى الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وأسرة الجامعة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور فوزي تركي الرئيس الأسبق لجامعة كفر الشيخ، والذى وافته المنية مساء اليوم الخميس، عن عمر يناهز 72 عاماً.
 

أحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية أحدث أخبار التعليم المنشورة أحدث أخبار التعليم الأخبار التعليمية المهمة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

البنك المركزي يرفع الفائدة .. 3 مفاجأت تنتظر الدولار والذهب وشهادات الادخار

تعليق مثير من خالد الغندور على خروج الزمالك من البطولة العربية

فرحانين بهدف رونالدو أكثر .. منشور صادم من خالد الغندور لهذا الجمهور

لحصولها على 89% فى الثانوية العامة.. طالبة تنهي حياتها بالدقهلية

أول تعليق من شيكابالا عن كريستيانو رونالدو وتوديع البطولة العربية

قالتلي جهز القعدة ولف لينا سجارتين | جزار المطرية قتل زوجته .. اعترافات

ترشيحاتنا

الشحات يستحق بطاقه صفراء |تعليق صادم من جريشه بشأن أداء حكم الأهلي والمصري

أفضل دعاء للأب المتوفي يوم الجمعة .. ردده في هذا التوقيت المبارك

النيابة العامة تكشف عن رأيها النهائي في مقتل طبيب الساحل

روسيا تحسم الجدل بشأن إنشاء عملة بريكس والتخلص من الدولار

بيان عاجل لروسيا بعد إطلاق سراح ترامب من المحكمة في قضية الكابيتول

دعاء للميت يوم الجمعة.. من الصدقات الجارية احرص عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. ميريهان حسين تخطف الأنظار على البحر

علا غانم تلفت الأنظار بلوك جديد

قبل افتتاح المتحف الكبير| ما لا يعرفه العالم عن الملك توت عنخ آمون..تابع

سهرة حمراء تنتهي بجثة.. ماذا وجد ضباط مباحث الاسكندرية في ثلاجة مسجل خطر؟

فيديو

صدمة للزمالك .. تخفيض عقوبة كهربا إلى وقفه 6 مباريات وتغريمه 500 ألف جنيه فقط «فيديوجراف»

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ