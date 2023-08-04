أخبار التعليم… «نقاء»: قرار المهندسين بعدم قيد خريجي المعاهد غير المعتمدة هدفه رفع الكفاءة… تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل طلاب أدبي الحاصلين على 50%

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



جودة التعليم: قرار المهندسين بعدم قيد خريجي المعاهد غير المعتمدة هدفه رفع الكفاءة

أكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء) التابعة لرئيس مجلس الوزراء أن قرار نقابة المهندسين بعدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بطلب للاعتماد من الهيئة بأنه يصب في صالح منظومة التعليم الهندسي ورفع مكانة المهندس الخريج.



تنسيق الجامعات 2023| نكشف تفاصيل الالتحاق بأقسام كلية آداب حلوان لراغبي التقدم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني “تنسيق الجامعات 2023 ” لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 .

المجلس الأعلى للجامعات يشيد بجهود حياة كريمة في الارتقاء بحياة المواطنين

التقى مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات وفد مؤسسة حياة كريمة برئاسة عهود وافى رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وعددا من مسئولى القطاعات المختلفة بالمؤسسة، بحضور كل من أميمة الجزايرلي الأمين المساعد لشئون العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، ود.منى هجرس الأمين المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر أمانة المجلس.

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل طلاب أدبي الحاصلين على 50%

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة “تنسيق الجامعات 2023 ” لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 .



جامعة كفر الشيخ تنعى رئيسها الأسبق الدكتور فوزي تركي

نعى الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وأسرة الجامعة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور فوزي تركي الرئيس الأسبق لجامعة كفر الشيخ، والذى وافته المنية مساء اليوم الخميس، عن عمر يناهز 72 عاماً.

