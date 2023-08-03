بعد الإصابة.. شاهد|طارق حامد يعود للمشاركة في مران الاتحاد السعودي

أعلن الاعلامي إبراهيم فايق عن عودة طارق حامد للمشاركة في مران الاتحاد السعودي بعد الاصابة التي تعرض لها، وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب ابراهيم فايق : طارق حامد يعود للمشاركة في مران الاتحاد بعد الإصابة التي تعرض لها.

وطمأن طارق حامد نجم نادي الاتحاد السعودي، جمهوره على حالته الصحية بعد اصابته الخطيرة التي تعرض لها أمس في مباراة اتحاد جدة والصفاقسي التونسي ضمن البطولة العربية للأندية ونقل علي أثرها الى المستشفى .

ونشر طارق صورا جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر وعلق عليها قائلا : "لحظة ممكن تغير كل حاجة ..أنا بخير الحمد الله ".

شهدت مباراة اتحاد جدة أمام الصفاقسي، إصابة خطيرة لطارق حامد لاعب فريق الاتحاد خلال اللقاء المقام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة العربية.