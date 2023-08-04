تركيا توجه نداءا عاجلا إلى الدول الأوروبية بسبب الـ فضيحة

حث وزير العدل التركي، لماز تونج، اليوم الجمعة، الدول الأوروبية على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التنظيمات الإرهابية من الترويج لأنفسها على أراضيها.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، جاء هذا التعليق بعد اقتحام أفراد يرتبطون بالتنظيم الإرهابي “بي كي كي” لمبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج، فرنسا.

واستغل هؤلاء الأفراد المبنى كمنبر للدعاية السياسية، وهو ما أثار استياء تونج بشكل كبير، الذي وصف الحادثة بأنها "فضيحة"، ملقيا اللوم على السلطات الأوروبية لعدم منعهم.

وقال تونج إن "السماح لـ"بي كي كي"، التي تعتبر تنظيما إرهابيا من قبل العديد من المنظمات الدولية بما فيها الاتحاد الأوروبي، بالترويج لنفسها بحرية، يشكل انتهاكا قانونيا".

وأضاف: "الدول الأوروبية يجب أن تتخذ التدابير اللازمة للقضاء على الأنشطة الدعائية للتنظيمات الإرهابية بأسرع وقت ممكن".

وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان أن السماح لـ"بي كي كي" بتنفيذ أنشطته بكل حرية، بما في ذلك الدعاية، يعزز من قدرتها على القيام بأعمال عدوانية غير قانونية، خاصة في الدول الأوروبية.