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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاسترليني يتراجع 63 قرشا.. أسعار العملات الأجنبية في البنوك

تراجع أسعار العملات
تراجع أسعار العملات الأجنبية

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار الأسبوع حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي وتراجع الجنيه الأسترليني واليورو.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات .

 

 

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي  اليوم الجمعة مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع 


انخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة  مسجلة  33.55جنيه للشراء و 33.79 جنيه للبيع مقابل 34.08 جنيه للبيع جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 29 قرش.

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة  38.81جنيه للشراء و 39.26 جنيه للبيع مقارنة 39.75 جنيه للبيع سعر إغلاق بداية تعاملات الأسبوع الماضي بإنخفاض 49 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 34.95جنيه للشراء 35.30جنيه للبيع مقابل 35.19 جنيه الأحد الماضي بزيادة 11 قرشا .

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أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.55جنيه للشراء و 33.79 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 38.81جنيه للشراء و39.26 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 34.95 جنيه للشراء و35.30جنيه للبيع .


أسعار العملات فى البنك المركزي

 

استقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.95جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة عند 33.71جنيه للشراء و33.85 جنيه للبيع مقارنة و34.10جنيه الأحد الماضي بتراجع 25 قرشا.

تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة لنحو 39جنيه للشراء و 39.16 جنيه للبيع مقارنة 39.79 جنيه الأحد الماضي بانخفاض 63 قرشا.
بلغ  سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 35.24جنيه للشراء و35.40 جنيه للبيع مقارنة 35.59جنيه منخفضا 19 قرش.

العملات اسعار العملات الاجنبية تراجع الجنيه الاسترليني استقرار الدولار البنك الاهلي

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