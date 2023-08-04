الدينار يواصل تراجعه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم

تباينت أسعار العملات العربية فى البنوك العاملة في مصر علي مدار تعاملات الاسبوع الماضي، حيث تراجع الدينار الكويتي فيما استقرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

ويرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية امام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات الأسبوع.



أسعار العملات العربية



الدينار الكويتي يسجل 100.30جنيه

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي كالاتي:

تراجع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.29جنيه للشراء و 100.30جنيه للبيع مقابل 100.47 جنيه الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بانخفاض 17 قرشا.



واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة في البنك الأهلي عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية في بنك مصر



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة في بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.97جنيه للشراء و 100.30جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة في بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة في بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة في البنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا نحو 100.21جنيه للشراء و 100.64جنيه للبيع مقابل 100.92جنيه الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 28 قرشا.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة في البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة في البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.