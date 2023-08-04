الحق اشتري.. تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة تراجع علي مستوى جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية2,156 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وتعد هذه الفترة هى الوقت الأنسب للشراء خاصة أن الذهب سجل مستوي انخفاض كبير منذ بداية أغسطس بعد أن وصل فى وقت سابق ل 2800جنيها للذهب عيار 21.

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

عيار 24 بيع 2,455 شراء 2,464

عيار 22 بيع 2,250 شراء 2,259

عيار 21 بيع 2,148 شراء 2,156

عيار 18 بيع 1,841 شراء 1,848

عيار 14 بيع 1,432 شراء 1,437

عيار 12 بيع 1,227 شراء 1,232

الاونصة بيع 76,346 شراء 76,630

الجنيه الذهب بيع 17,184 شراء 17,248

الكيلو بيع 2,454,857 شراء 2,464,000



سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي تشهد أسعار الذهب حالة تذبذب كبيرة فتارة ارتفاع وأخري انخفاض، حيث تحول المعدن الأصفر فى بداية تعاملات اليوم الجمعة من تحقيق مكاسب لخسائر كبيرة.

واتجه الذهب لتسجيل أسوأ أسبوع لها في ستة أسبوع مع ترقب المستثمرون لتقرير الوظائف الأمريكية بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية هذا الأسبوع دفعت عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.05% إلى 1968 دولار للأوقية، فيما سجلت العقود الفورية للذهب انخفاض بنسبة 0.05% إلى 1933 دولار للأوقية كما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.04% إلى 102.320 نقطة.

وجاء انهيار أسعار الذهب نتيجة ظهور البيانات الأولية من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم، والتي عكست ارتفاع الإنتاجية غير الزراعية بنسبة 3.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو أكثر من التوقعات بارتفاعها بنسبة 2%.

وتراجعت أسعار عقود الذهب تسليم أغسطس عند تسوية الخميس، بنسبة 0.30% تقريباً، بما يعادل 5.4 دولار، لتتصل إلى 1932 دولارًا للأوقية.

كان البنك الفيدرالي الأمريكي قد قرر فى وقت سابق رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى أعلى معدل لها منذ 22 عام عند 5.50%.