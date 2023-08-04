عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحق اشتري.. تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت   أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة تراجع علي مستوى جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية2,156 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وتعد هذه الفترة هى الوقت الأنسب للشراء خاصة أن الذهب سجل مستوي انخفاض كبير منذ بداية أغسطس بعد أن وصل فى وقت سابق ل 2800جنيها للذهب عيار 21.

txt

انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب عالميا.. والسبب

txt

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

عيار 24 بيع 2,455 شراء 2,464
عيار 22 بيع 2,250 شراء 2,259
عيار 21 بيع 2,148 شراء 2,156
عيار 18 بيع 1,841 شراء 1,848
عيار 14 بيع 1,432 شراء 1,437
عيار 12 بيع 1,227 شراء 1,232
الاونصة بيع 76,346 شراء 76,630
الجنيه الذهب بيع 17,184 شراء 17,248
الكيلو بيع 2,454,857 شراء 2,464,000
 

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي تشهد أسعار الذهب حالة تذبذب كبيرة فتارة ارتفاع وأخري انخفاض، حيث تحول المعدن الأصفر فى بداية تعاملات اليوم الجمعة من تحقيق مكاسب لخسائر كبيرة.

واتجه الذهب لتسجيل أسوأ أسبوع لها في ستة أسبوع مع ترقب المستثمرون لتقرير الوظائف الأمريكية بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية هذا الأسبوع دفعت عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر.

وانخفضت  العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.05% إلى 1968 دولار للأوقية، فيما سجلت  العقود الفورية للذهب انخفاض بنسبة 0.05% إلى 1933 دولار للأوقية كما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.04% إلى 102.320 نقطة.

وجاء انهيار أسعار الذهب نتيجة ظهور البيانات الأولية من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم، والتي عكست ارتفاع الإنتاجية غير الزراعية بنسبة 3.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو أكثر من التوقعات بارتفاعها بنسبة 2%.

txt

أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة 4-8-2023

txt

بعد تحريك أسعار الفائدة.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

وتراجعت أسعار عقود الذهب تسليم أغسطس عند تسوية الخميس، بنسبة 0.30% تقريباً، بما يعادل 5.4 دولار، لتتصل إلى 1932 دولارًا للأوقية.

كان البنك الفيدرالي الأمريكي قد قرر فى وقت سابق رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى أعلى معدل لها منذ 22 عام عند 5.50%.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عالميا أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

عقوبات رادعة تنتظر تجار العملة في السوق السوداء

محامية وصديق عمره.. مفاجأة بأمر إحالة المتهمين بقتل طبيب الساحل

بعد تصريحاته الأخيرة ضده.. علاء مرسي يرد على صديق عمره محمد هنيدي

موضوعات متعلقة

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد رفع سعر الفائدة 1%

ترشيحاتنا

انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو وإصابة 6 أشخاص

بالتاتو.. جوري بكر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

أرقام باهظة.. روسيا تضاعف الإنفاق الدفاعي في وقت صعب

مباحثات مصرية تركية لإنشاء مصنع مصنع للصناعات المغذية  للسيارات.. تفاصيل

10 مواجهات قوية.. مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

الحق اشتري.. تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصنعي واقي الشمس بنفسك.. طريقة عمل صن بلوك في المنزل بأقل التكاليف

أكلة تقوي قلبك.. أسهل طريقة لعمل زبدة الفول السوداني

توقفوا عنها فورا.. أخطاء شائعة أثناء طهي البيض

لو خايفة من الجواز والرجالة.. اعرفي الأسباب والحل

فيديو

إعلان ساخر.. الزمالك يرد على صفقة إمام عاشور بضم لاعب طائرة الأهلي

صدمة للزمالك .. تخفيض عقوبة كهربا إلى وقفه 6 مباريات وتغريمه 500 ألف جنيه فقط «فيديوجراف»

مشهد أوجع القلوب .. حقيقة فيديو الفتاة الصغيرة والأسانسير / فيديو جراف

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ