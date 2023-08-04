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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

الذهب
الذهب

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر، الأكثر بحثا بين فئة الشباب المقبلين على الزواج وكذلك الراغبين في استثمار أموالهم من خلال شراء السبائك والجنيهات الذهب، إذ يعتبر سعر الجرام عيار 21 الآن الأكثر انتشارا في سوق الصاغة لشراء المشغولات.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 

ويهتم الكثير بسعر الذهب اليوم في مصر لشراء الشبكة للخطوبة ، وكذلك الجنيه الذهب للاستثمار ، إذ هبط بنحو 800 جنيه ليهبط عند مستوى 17,184 بعدما سجل نحو 17960 جنيها قبل أيام قليلة.

الذهب 

أسعار الذهب عيار 21 الآن 

أما سعر الذهب عيار 21 فهو الأكثر انتشارا بين محلات الصاغة، والذي تراجع إلى مستويات متدنية ، حيث فقد نحو 700 جنيه إلى 2,148 جنيها بعد 2850 جنيها.

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قرار البنك المركزي 

يذكر أنه قبل ساعات، قرر البنك المركزي ممثلا في لجنة السياسة النقديـة، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

أسعار الذهب مباشر 

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب مباشر اليوم في سوق محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية في هذا التقرير الخدمي،:

الذهب 

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الجمعة : 2,464 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الجمعة ، من عيار 18: 1,848 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة  ، عيار 14 للشراء : 1,437 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة ، عيار 24 للبيع : 17,184 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في العقود الفورية، عيار 24: 1,935 دولارًا بعد 1963 قبل ساعات، و2056 كأعلى سعر في مايو.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

ويبحث الالاف من المقبلين على الشراء، إذ يعتبر عيار 21 الآن بالمصنعية  والضريبة والدمغة اليوم، والذي يمكن احتسابه بكل سهولة، إذ تسجل سعر المصنعية بين 6-10 % من سعر الجرام وقد تكون بين 100-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

الذهب 

أما عند حساب مصنعية السبائك، فتكون لها حساب آخر، والتي تسجل بداية من 35 جنيها، لكل جرام في حالة إذا زادت السبيكة عن 100 جرام، أما الأقل تعامل معاملة المصوغات في المصنعية بقرار جديد من وزير التموين بدأ شهر يوليو الماضي.

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