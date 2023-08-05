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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو وثق الجريمة.. مطالبات بالعدالة للشاب بدر في المغرب

المجني عليه
المجني عليه

 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق جريمة قتل شاب ودهسه بسيارة في المغرب ، الأمر الذي تسبب في موجة غضب واستنكار داخل المملكة .

وكشف الفيديو الذي التقطته كاميرات مراقبة بمرآب أحد مطاعم الوجبات السريعة بالدر البيضاء (وسط)، الضحية وهو يتلقى ضربة قوية على مستوى الرأس سقط على إثرها فاقدا الوعي قبل أن يعمد المتهم على دهسه بالسيارة بعد أن أزال لوحات ترقيمها.


وقد نشب خلاف بين الضحية بدر بولجواهل والمتهم بسبب دفاع بدر عن فتاة تحرش بها المعتدي قبل أن يتحول الخلاف إلى جريمة قتل وصفت المروعة بحسب رواية شهود عيان بحسب صحيفة الراي الكويتية  .

وكان الضحية بدر بولجواهل (23 عاما) يتابع دراسته العليا كطالب باحث في سلك الدكتوراه تخصص كيمياء بكلية العلوم والتقنيات في المحمدية.

ومن جانبه نجح  الأمن المغربي في توقيف المشتبه به الرئيسي في القضية بمدينة العيون (جنوب)، بعدما كان قد لاذ بالفرار مباشرة بعد ارتكابه الفعل الإجرامي.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تمت متابعة المتهم في هذه القضية إلى جانب 4 أشخاص آخرين في حالة اعتقال، بتهم تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد ومحاولة القتل والمشاركة والسرقة الموصوفة.

فيما تسبب الحادث حالة من الانتفاضة في الأوساط المغربية علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث اجتاح هشتاج «العدالة لبدر» و دون المغردون عبارات الإدانة والاستنكار لهذه الجريمة التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.

وكتبت صباح عمراني على تويتر: «شاهدت فيديو حادث قتل بدر بدم بارد رغم وحشيته وما يتضمنه.. فقط أتساءل هل ماتت الإنسانية في بعض الشباب لهذا المستوى؟».

فيما كتبت مجموعة فيسبوكية أطلق عليها اسم العدالة لبدر: «نطالب بالعدالة لبدر وحنا عمرنا غادي نساو بدر وغادي تبقى ديما في قلوبنا وإن شاء الله نحققو لك داكشي إلي كنتي كتمنى دير في هذه الحياة من أعمال خيرية».

وقال أحد المدونين يدعى أمين «يجب تطبيق الإعدام في حق هؤلاء المجرمين.. يجب أن يكونوا عبرة لغيرهم».

وقد طالب عدد من المغاربة من مستخدمي المنصات الاجتماعية بتنزيل أقصى العقوبات على المتهم الرئيسي وكل من ثبت مشاركته في هذه الجريمة، حتى لا تتكرر مثل هذه الواقعة.

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