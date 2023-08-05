مدرب اتحاد جدة يستبعد طارق حامد من مواجهة الهلال في البطولة العربية

أكد تقرير صحفي، أن الدولي المصري طارق حامد، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، خارج حسابات البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق، أمام الهلال في المباراة المقرر لها اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن سانتو قرر استبعاد طارق حامد من مباراة اليوم بسبب عدم شفائه التام من الإصابة، وإجرائه عمليةً جراحيةً أخيرًا في الوجه.

وأضافت أن المغربي عبد الرزاق حمد الله، والفرنسي نجولو كانتي انتظما تدريبات الفريق الجماعية استعدادًا للمباراة.

وكان طارق حامد تعرض لإصابة قوية في الوجه خلال مواجهة الشرطة العراقي في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية.

ويرتبط طارق حامد بعقد مع اتحاد جدة حتى صيف 2024.