موقف طارق حامد من المشاركة في قمة الاتحاد والهلال بالبطولة العربية

كشفت تقارير صحفية، عن موقف الدولي المصري طارق حامد، من المشاركة في قمة الاتحاد والهلال السعوديان، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

ووفقاً لصحيفة “الرياضية” السعودية فإن طارق حامد لن يستطيع المشاركة في القمة السعودية بين الاتحاد والهلال؛ بسبب عدم شفائه التام من الإصابة وإجرائه لعملية جراحية في الوجه.

كان طارق حامد قد غادر مباراة اتحاد جدة والصفاقسي في الجولة الثانية بالبطولة العربية مصابا في الدقيقة الـ 44 بعد تدخل قوي جدًا من حسين علي لاعب الصفاقسي، والذي طٌرد على إثر تلك الكرة.

وتنطلق مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال في التاسعة مساء.