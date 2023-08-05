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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على رأسه ريشة.. أعرف أصل المثل الشعبي| فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، فقرة عن أصل مثل "على رأسه ريشة".

وقالت لمياء حمدين: "مثل اليوم اختلف الناس عليه، فهناك من يرى أنه شخص إيجابي جدا وآخرون يرون أنه مميز بشكل سلبي وقال فريق ثالث إنه شخص يتفاخر ومتعالٍ جدا".

 

الملوك في الماضي كانوا يلبسون ريشة على رؤوسهم

واستطلع البرنامج آراء الجمهور عن هذا المثل، وقال أحدهم: "هذا المثل قد يكون كناية عن الملك، فالملوك في الماضي كانوا يلبسون ريشة على رؤوسهم"، وقال آخر: "اللي على رأسه ريشة إنسان يرى نفسه مميزا"، وقال ثالث: "أعتقد أن هذا المثل يعني الشخص المتعالي والمتكبر".

وفي نهاية الفقرة قالت لمياء حمدين: "مثل مشهور ويستخدمه الناس دائما للدلالة على شخص له معاملة خاصة تميزه عن غيره وأصل هذا المثل يرجع إلى رجل فقير في عصر قديم وكان يربي بعض الطيور حتى يبيعها ويكسب منها المال، لكن الطيور كانت تختفي وهو يبحث في كل مكان عنها، حتى ذهب إلى شيخ القرية يشتكي له، حيث قرر مساعدته وأمر بجمع كل سكان القرية وقال لهم السارق لو لم يعترف بجريمته سيفضح أمره، وبخاصة أنه بينهم وعلى رأسه ريشة، وهنا وضع السارق يده على رأسه حتى يزيل الريشة، ومن هنا قيل المثل".
 

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