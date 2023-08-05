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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل الإسكندرية تستضيف حملة "100 يوم صحة" للكشف المبكر عن الأمراض

صدى البلد

استضافت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية حملة 100 يوم صحة والتي تنفذها وزارة الصحة والسكان للكشف والعلاج على الأورام والبروستاتا والرئة وعنق الرحم والأمراض المزمنة منها السكر والضغط .

 وذلك في إطار مبادرة  100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس  عبد الفتاح السيسي، والتى تهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين الجهات المعنية لضمان جودة الخدمات للمنتفعين ، والتى تشمل كل الفئات العمرية ، فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير مناخ عمل آمن خال من المخاطر التى تهدد صحة العمال والمترددين في مختلف المنشآت ، وكذلك التعاون مع الجهات المعنية والمشاركة في مختلف الجهود التى توفر الرعاية والحماية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية ، أن المديرية استضافت قافلة طبية لإجراء الكشف وسحب العينات لتحليل مرض السكر وقياس ضغط الدم واستبيان عن الأورام  ، وذلك بمقر المديرية ، مؤكداً أنه يتم الكشف وسحب العينات مجاناً من خلال أطباء متخصصين  وبالتعاون مع مديرية الصحة ، ولافتاً إلى أنه قد تم فحص أكثر من 230 من العاملين بالمديرية والمناطق ومكاتب العمل ومراكز التدريب وذلك خلال 3 ايام .

وأضاف مدير المديرية ، أن مسئول القافلة الطبية أكد أن الحالات التي يثبت أصابتها بالمرض سيتم علاجها بالمجان ، كما ناشد جميع العاملين بالمسارعة بالكشف والاطمئنان على صحتهم ، ضمن المبادرة التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية ، وأهمية الكشف المبكر، وكذلك المتابعة في حالة اكتشاف الاصابة بأحد الأمراض لتجنب المضاعفات ، وكذلك التوعية والحد من أسباب انتشار العدوى الأمراض المعدية.

الاسكندرية 100 يوم صحة

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