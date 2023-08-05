أمر إداري بشأن الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت التعليمية بالغربية

أصدر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أمراً إدارياً بهذا الشأن، تضمن عددا من التعليمات أهمها حظر تشغيل كافة المنشآت التعليمية (ديوان المديرية، الإدارات، المدارس، ....) أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية، اعتباراً من 6/8/2023 وحتى بداية العام الدراسي (عدا أعمال الامتحانات والتدريبات المقررة وفقاً للجداول وخطط التدريب).

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي ضوء التوجيهات الواردة بشأن الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية، وتنفيذاً للكتاب الدوري رقم2 لسنة 2023الصادر من معالي الأستاذ الدكتور محافظ الغربية، وكتاب الأستاذ الدكتور نائب الوزير لشئون المديريات بتاريخ 3/8/2023، وما تضمنه من تفويض مدير مديرية التربية والتعليم في تقرير ما يراه مناسباً لتطبيق خطة الدولة، التي من شأنها ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمصالح الحكومية.

ويستثنى من البند السابق (شاغلي الوظائف القيادية بديوان المديرية والإدارات التعليمية والنوعية ومعاونيهم، وغرف العمليات، و المشاركين في أعمال الامتحانات العامة والمحلية، وطبقاً لحاجة العمل).

وتعمل جميع المدارس بجميع مراحلها ونوعياتها بنظام الخمسة أيام من الأحد حتى الخميس، حتى بداية العام الدراسي الجديد.



ويأتي ذلك اعتباراً من الأحد 6/8/2023 وحتى نهاية شهر أغسطس 2023، تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ببدء العمل أونلاين (من المنزل) مع عدم الإخلال بنظام العمل ودون تعطيل لمصالح المواطنين، ووفقاً لما يقرره رئيس العمل بديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس، ويستثنى من ذلك شاغلي الوظائف القيادية بديوان المديرية والإدارات ومعاونيهم.

و يتم الإغلاق التام للدواوين والمدارس والمنشآت التعليمية التابعة بعد ساعات العمل الرسمية، وفي أيام العطلات، عدا السادة شاغلي الوظائف القيادية بديوان المديرية والإدارات ومعاونيهم، وغرف العمليات، ولجان وكنترولات أعمال الامتحانات العامة والمحلية و تم ضبط أجهزة التكييف (إن وجدت) على درجة 25.

• طبقاً لحاجة العمل، يتم تجميع كافة العاملين في مكان واحد لمزاولة الأعمال المطلوبة.

ويكلف مسئولي الأمن والأزمات بمتابعة تنفيذ كافة التعليمات التي من شأنها ترشيد استهلاك التيار الكهربي بجميع المنشآت التعليمية.



وينبه علي مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وأجهزتهاـ متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء فيما يعمل بهذا اعتباراً من تاريخه، وعلى جميع جهات الاختصاص، التنفيذ كل فيما يخصه، ويسأل تأديبياً من يخالف ذلك، مع مراعاة عدم الإخلال بأعمال امتحانات الدور الثاني (العامة والمحلية).



وأصدر وكيل الوزارة تعليماته بتعميم الأمر الإداري، ونشره وتوزيعه على جميع الإدارات التعليمية والنوعية والكنترولات ولجان الإدارة للشهادات العامة والمحلية، للعمل به فور اعتماده.