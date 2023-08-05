عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أمر إداري بشأن الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت التعليمية بالغربية

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

أصدر  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أمراً إدارياً بهذا الشأن، تضمن عددا من التعليمات أهمها حظر تشغيل كافة المنشآت التعليمية (ديوان المديرية، الإدارات، المدارس، ....) أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية، اعتباراً من 6/8/2023 وحتى بداية العام الدراسي (عدا أعمال الامتحانات والتدريبات المقررة وفقاً للجداول وخطط التدريب).

رئيس جامعة طنطا يصدر 4 قرارات تكليف للقيام بأعمال وكلاء الكليات

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي ضوء التوجيهات الواردة بشأن الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية، وتنفيذاً للكتاب الدوري رقم2 لسنة 2023الصادر من معالي الأستاذ الدكتور محافظ الغربية، وكتاب الأستاذ الدكتور نائب الوزير لشئون المديريات بتاريخ 3/8/2023، وما تضمنه من تفويض مدير مديرية التربية والتعليم في تقرير ما يراه مناسباً لتطبيق خطة الدولة، التي من شأنها ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمصالح الحكومية.
ويستثنى من البند السابق (شاغلي الوظائف القيادية بديوان المديرية والإدارات التعليمية والنوعية ومعاونيهم، وغرف العمليات، و المشاركين في أعمال الامتحانات العامة والمحلية، وطبقاً لحاجة العمل).

وتعمل جميع المدارس بجميع مراحلها ونوعياتها بنظام الخمسة أيام من الأحد حتى الخميس، حتى بداية العام الدراسي الجديد. 

وقف 11 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية في طنطا


ويأتي ذلك اعتباراً من الأحد 6/8/2023 وحتى نهاية شهر أغسطس 2023، تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ببدء العمل أونلاين (من المنزل) مع عدم الإخلال بنظام العمل ودون تعطيل لمصالح المواطنين، ووفقاً لما يقرره رئيس العمل بديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس، ويستثنى من ذلك شاغلي الوظائف القيادية بديوان المديرية والإدارات ومعاونيهم.
و يتم  الإغلاق التام للدواوين والمدارس والمنشآت التعليمية التابعة بعد ساعات العمل الرسمية، وفي أيام العطلات، عدا السادة شاغلي الوظائف القيادية بديوان المديرية والإدارات ومعاونيهم، وغرف العمليات، ولجان وكنترولات أعمال الامتحانات العامة والمحلية و تم ضبط أجهزة التكييف (إن وجدت) على درجة 25. 
• طبقاً لحاجة العمل، يتم تجميع كافة العاملين في مكان واحد لمزاولة الأعمال المطلوبة. 
ويكلف مسئولي الأمن والأزمات بمتابعة تنفيذ كافة التعليمات التي من شأنها ترشيد استهلاك التيار الكهربي بجميع المنشآت التعليمية.

txt

عمل الغربية تنظم ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية


وينبه علي  مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وأجهزتهاـ متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء فيما يعمل بهذا اعتباراً من تاريخه، وعلى جميع جهات الاختصاص، التنفيذ كل فيما يخصه، ويسأل تأديبياً من يخالف ذلك، مع مراعاة عدم الإخلال بأعمال امتحانات الدور الثاني (العامة والمحلية).


وأصدر وكيل الوزارة تعليماته بتعميم الأمر الإداري، ونشره وتوزيعه على جميع الإدارات التعليمية والنوعية والكنترولات ولجان الإدارة للشهادات العامة والمحلية، للعمل به فور اعتماده.

استهلاك الكهرباء الإجراءات المتخذة استهلاك الطاقة الكهربائية استهلاك الكهربا ارة التربية والتعليم ارك التدريب التربية والتعليم بالغربية التربية والتعليم والتعليم التعليمات التعليم والتعليم التنف الامتحانات البن الأخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

وداعًا 1900 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

بعد أسبوع على وفاته غرقا.. قرار حزين من شقيق عبدالله حسن يوسف

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

بعد اتهام محمد رمضان بهذه الجريمة.. عقوبات رادعة ضد الترويج للإتجار بالبشر

التعليم تنشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقعها الآن

موضوعات متعلقة

مع انطلاق المرحلة الأولى.. نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال مكتب التنسيق

ترشيحاتنا

بعد اتهام محمد رمضان بهذه الجريمة.. عقوبات رادعة ضد الترويج للإتجار بالبشر

تحت رعاية السعودية .. إنطلاق المحادثات حول الأزمة الأوكرانية في جدة

بيان رسمي.. ريال مدريد يكشف حقيقة رحيل فلورنتينو بيريز عن رئاسة النادي

رد حاسم.. القصة الكاملة وراء محاولة انتحـ ار شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

بايدن يضغط لإنهاء عصر العمل عن بعد.. تفاصيل

أول امرأة عربية تحصل على الدكتوراه.. محطات في حياة سميرة موسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها المثير للجدل بحمام السباحة.. إطلالة محتشمة لـ أسما شريف منير

نشرة المرأة و الصحة.. بنتي اترفضت من المدرسة.. أب يثير الجدل بالأسباب... تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

أعراض مرض الهربس وكيفية العلاج| معلومات مهمة

فرح الزاهد: محمد عبد الرحمن بيضحكنى.. والبطة الصفرا كوميديا مشوقة.. واستمتع أكثر بالمشاركة فى الأعمال الجادة عن الكوميديا.. وانتظر الوقت المناسب ليجمعنى عمل واحد مع هنا الزاهد.. حوار

فيديو

أصحاب المجاميع المنخفضة.. التعليم ترد على السماح بالتحسين لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

أشعر بلذة في قضاء حوائج الناس.. نادية مصطفى: نفسي أعمل دار مسنين

حملات هجص.. هجوم ناري من أحمد عبدالقادر على السوشيال ميديا.. فيديو جراف

الذهب يودع حاجز الـ 1900 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ