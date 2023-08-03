عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا يصدر 4 قرارات تكليف للقيام بأعمال وكلاء الكليات

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عددًا من القرارات بتكليف قيادات جامعية جديدة، شملت القرارات تكليف الدكتور أحمد محمد رجائى الرفاعي الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتكليف الدكتور عبد الرزاق بسيونى الكومي رضوان أستاذ وقائم بعمل رئيس مجلس قسم الجغرافيا بكلية الآداب للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

txt

"السراج" لفرقة طنطا المسرحية يختتم لياليه بالمهرجان القومي

كما شملت القرارات أيضاً تكليف الدكتورة عبير عبد الحميد علم الدين الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ولاء أحمد السيد محمد نور أستاذ ورئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة للقيام بأعمال وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المهرجان القومي الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود الدراسات العليا والبحوث الدراسات العلي الجغرافيا بكلية الآداب بكلية الهندسة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقبيله للبنانية بالساحل.. تصرف غير متوقع من عمرو دياب تجاه دينا الشربيني

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

حافة الانهيار.. نداء عاجل بشأن الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

موضوعات متعلقة

حفل تخرج انتهى بمعركة| 12 إصابة في اشتباكات طالبات “تجارة طنطا”.. وأول تعليق من الكلية

ترشيحاتنا

أوكرانيا على شفا كارثة.. جنرال أمريكي يحذر من تحول خطير في الحرب

30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على لقاء الأهلي والمصري في الكأس

وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من كافة مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل

تركيا.. المجلس العسكري يعين قائدا جديدا للجيش

أخبار السيارات| إرشادات لـ تنظيف رشاشات البنزين .. سعر تويوتا برادو الـ SUV الرياضية في مصر

سيناريو رخيص.. روسيا تكشف عن مفاجأة بشأن مذكرة اعتقال بوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ثراء جبيل

كيف تتخلصين من النحافة؟.. نصائح ضرورية لزيادة الوزن

داليدا خليل آخرهم .. 5 شائعات غرامية طاردت الهضبة عمرو دياب

مرضي السمنة والسرطان الأبرز .. هؤلاء ممنوعون من تناول المكسرات

فيديو

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

تحذير عاجل من انتشار فيروس بدولة عربية يسبب الاختناق| تفاصيل

موقف بطولي| مرتضى منصور يعلن ابتعاده عن رئاسة الزمالك.. فيديوجراف

تحذير من أمطار رعدية.. تحول مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ