نفوق أسماك بوري وبلطي بالمكس .. نقيب الصيادين بالإسكندرية يكشف التفاصيل

كشف أشرف زريق، نقيب الصيادين فى الاسكندرية، تفاصيل الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نفوق كميات كبيرة من أسماك البلطى والبوري بشاطئ المكس، غربي الإسكندرية.

وقال زريق في تصريحات لموقع صدى البلد، إن الأمر طبيعي نظرا لشدة الحرارة وليست نتيجة اى تدخل او مسببات بشرية.



وأشار إلى أن معهد علوم البحار شكل لجنة وأخذ عينات لتحليل المياه لكشف ما حدث في منطقة المكس في الميناء البحرية، وإصدار تقرير وافي عن المسببات بصورة علمية وتقديمها في اسرع وقت، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأضاف أن عمليات الصيد التي تجرى في المكس والمناطق المحيطة تؤدي إلى اندفاع الأسماك إلى الرمال هربا من الصيادين وهذا ما يسبب نفوق الأسماك وطفوها على السطح أحيانا، لافتا ان نسبة النفوق وصلت ٧٠% تقريبا.



وقال عمرو سليم أحمد سكان المنطقة، في تصريحات لصدى البلد، إن ما حدث في المكس يحدث كل فترة بسبب مخلفات بعض الشركات التي تؤدي إلى تسمم المياه في تلك المنطقة.

وقد أثارت الصور المنتشرة ردود فعل غاضبة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تجمعات الأسماك التي غطت مناطق كبيرة بشواطئ المكس.