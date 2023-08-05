بعد نفوق كميات من الأسماك بالمكس.. إجراء عاجل بمعهد علوم البحار بالإسكندرية

قرر المعهد القومي لعلوم البحار تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة عبيرعباس السحرتى، أستاذ الكيمياء البحرية ورئيس لجنة تنمية وخدمة المجتمع بالمعهد القومي لعلوم البحار، لأخذ العينات الواجبة واتخاذ التحاليل بالمعهد.

قالت الدكتورة عبير السحرتي، في تصريحات لصدى البلد، إن المعهد سيعد تقرير وافي عن مسببات النفوق بصورة علمية وتقديمها للمسؤولين في اسرع وقت ممكن لاتخاذ الإجراء اللازم.

وقالت إن صور الأسماك المتداولة في الميناء البحرية وليس في محطة بحوث المكس التابعة للمعهد، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص الاكسجين وبالتالى زيادة الامونيا السامة مع ظهور أنواع معينة من البكتريا الضارة في ذلك الوقت، وهذه ظاهرة طبيعية وليست نتيجة أي تدخل أو مسببات بشرية.

وكشف أشرف زريق، نقيب الصيادين فى الاسكندرية، تفاصيل الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نفوق كميات كبيرة من أسماك البلطى والبوري بشاطئ المكس، غربي الإسكندرية.

وقال زريق في تصريحات لموقع صدى البلد، إن الأمر طبيعي نظرا لشدة الحرارة وليست نتيجة اى تدخل او مسببات بشرية.

وأضاف أن عمليات الصيد التي تجرى في المكس والمناطق المحيطة تؤدي إلى اندفاع الأسماك إلى الرمال هربا من الصيادين وهذا ما يسبب نفوق الأسماك وطفوها على السطح أحيانا، لافتا ان نسبة النفوق وصلت ٧٠% تقريبا.

