عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد نفوق كميات من الأسماك بالمكس.. إجراء عاجل بمعهد علوم البحار بالإسكندرية

صورة بشاطئ المكس
صورة بشاطئ المكس

قرر المعهد القومي لعلوم البحار تشكيل لجنة  برئاسة الدكتورة عبيرعباس السحرتى، أستاذ الكيمياء البحرية ورئيس لجنة تنمية وخدمة المجتمع بالمعهد القومي لعلوم البحار، لأخذ العينات الواجبة واتخاذ التحاليل بالمعهد.

قالت الدكتورة عبير السحرتي، في تصريحات لصدى البلد، إن المعهد سيعد تقرير وافي عن مسببات النفوق بصورة علمية وتقديمها للمسؤولين في اسرع وقت ممكن لاتخاذ الإجراء اللازم.

مدير مديرية التعليم الإسكندرية يزور دير مارمينا ببرج العرب لتعميق الوحدة الوطنية

 وقالت إن صور الأسماك المتداولة في الميناء البحرية وليس في محطة بحوث المكس التابعة للمعهد، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص الاكسجين وبالتالى زيادة الامونيا السامة مع ظهور أنواع معينة من البكتريا الضارة في ذلك الوقت، وهذه ظاهرة طبيعية وليست نتيجة أي تدخل أو مسببات بشرية.

وكشف أشرف زريق، نقيب الصيادين فى الاسكندرية، تفاصيل الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نفوق كميات كبيرة من أسماك البلطى والبوري بشاطئ المكس، غربي الإسكندرية.

 وقال زريق في تصريحات لموقع صدى البلد، إن الأمر طبيعي نظرا لشدة الحرارة وليست نتيجة اى تدخل او مسببات بشرية.

وأضاف أن عمليات الصيد التي تجرى في المكس والمناطق المحيطة تؤدي إلى اندفاع الأسماك إلى الرمال هربا من الصيادين وهذا ما يسبب نفوق الأسماك وطفوها على السطح أحيانا، لافتا ان نسبة النفوق وصلت ٧٠% تقريبا.
 

الاسكندرية التواصل الاجتماعي المعهد القومي لعلوم البحار الوحدة الوطنية برج العرب تعليم الاسكندرية تشكيل لجنة درجات الحرارة ظاهرة طبيعية عمليات الصيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

تحديد موقع غرق القاطرة فهد بـ قاع قناة السويس

الذهب يودع حاجز الـ 1900 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

دوخة شديدة من غير سبب.. انتبه فقد تكون مصابا بهذا المرض

ترشيحاتنا

" المسلمين بيصوموه معنا".. كاهن كنيسة مسطرد يكشف تفاصيل صوم العذراء مريم

النيجر .. ما رد فعل قادة الانقلاب على طلب إيكواس؟

يد تبني ويد تحمل السلاح..الهيئة الهندسية تتحدى المستحيل في بناء الجمهورية الجديدة

جثث ليست معلومة.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن اعتصام رابعة المسلح

علامات بالوجه تدل على مرض خطير .. تعرف عليه

لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين .. الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين بمدينة العلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إرشادات لخفض مستوى السكّر في الدم

صوتها غريب .. عروس تثير الجدل في حفل زفافها | شاهد

الفستان الأخير وضعها في مازق.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري|شاهد

واقعة أغرب من الخيال.. وفاة سيدة أمريكية بسبب لن تتوقعه

فيديو

طلع الرابع على الجمهورية.. قصة مدرس فيزياء منح طالب ثانوي عربية هدية

منشور الفيس بوك فضح مروج الهيروين.. ضبط تاجر مخدرات بدار السلام| فيديوجراف

بحبك يا بابا.. عروسة تشكر والداها يوم زفافها على طريقة النبطشي

رد حاسم.. القصة الكاملة وراء محاولة انتحـ ار شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ