خالد الغندور يطالب كهربا بالاعتزال أو دفع غرامة الزمالك فورا

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق حقيقة ايقاف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي مرة أخرى من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن كهربا إيقافه مرة أخري عقب عدم سداد غرامة الزمالك خلال الفترة المحددة مشددا أن كهربا لا يمتلك المبلغ الخاص بالغرامة.

واضاف خالد الغندور أن كهربا في حال امتلاكه المبلغ كان سيدفعه خاصة وان الفوائد تزداد يوميا عليه مشددا المبلغ وصل حتى الآن لـ ٩٠ مليون جنيه .

وتابع الغندور، أن كهربا أصبح في موقف صعب للغاية ولا حل أمامه سوي دفع المبلغ أو الاعتزال .