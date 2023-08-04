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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في تغييرات تاني؟.. تعليق صادم من شوبير عقب رحيل «عبدالحفيظ» عن الأهلي

شوبير
شوبير

علق الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، على قرار رحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه كمدير للكرة بالفريق الأول بالأهلي

وكتب شوبير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "خالد بيبو مديرا للكرة، ووليد سليمان رئيسا لقطاع الناشئين بالأهلي.. هل هناك تغييرات أخرى؟ ننتظر ونرى".

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وقرر النادي الأهلي رسميا، تصعيد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، للعمل مديرًا للكرة بمنظومة الفريق الأول.

جاء هذا القرار، خلال الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، بعد ظهر اليوم، مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

ووقع الاختيار على خالد بيبو؛ في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة، وضرورة إعداد كوادر جديدة، لا سيما وأن خالد بيبو يترأس قطاع الناشئين منذ 4 سنوات، وكان مديرًا للأكاديمية لمدة عامين، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من «فيفا» والاتحادين المصري والإفريقي.

وفي ذات الوقت، تقرر تولي وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين، ومنحه كل الصلاحيات؛ بعد تأهيله لهذه المهمة، وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية، فضلًا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها.

أخبار الرياضة الأهلى الإعلامي أحمد شوبير الكابتن محسن صالح الكابتن محمود الخطيب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

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