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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة ... نجم الزمالك يلمح لقرب انضمام فتوح للأهلي ... مفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الاخباري خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عددا من الأخبار الهامة فى الرياضة المصرية والعالمية أبرزها ما يلي:


شوبير عن تجديد عقد كولر مع الأهلي : لم يتوصلوا لاتفاق

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق موقف مجلس الإدارة من تجديد عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب يسعي لتجديد عقد كولر لمدة موسمين جدد خاصة وأن عقده ينتهي نهاية الموسم المقبل


 


بيراميدز يقترب من ضم بن شرقي براتب سنوي 2 مليون دولار


كشف الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز قريب من التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي بعد رحيله عن الجزيرة الإماراتي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "أي لاعب يريد الحصول على الأموال فقط، والجماهير عليها دعم فريقها فقط بدون مساندة أي لاعب على حساب الكيان".


 


المحامي رفض |إعلامي يفجر مفاجأة بشأن عدم دفع كهربا غرامة الزمالك


أكد الإعلامي محمد شبانة، أن علي العباسي محامي محمود عبدالمنعم كهربا، أصر على عدم دفع الغرامة في الوقت الحالي، رغم أن النادي الأهلي واللاعب يريدان غلق القضية تماما.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي يركز مع الزمالك كمنافس، لكن الحقيقة أن بيراميدز هو المنافس الأول حاليا"


نجم الأهلي يطالب الزمالك بإنهاء ازمه كهربا 

 

نجم الزمالك يلمح لقرب انضمام فتوح للأهلي 

احمد شوبير أخبار الرياضة أشرف بن شرقي الأهلى الإعلامي محمد شبانة الجزيرة الإماراتي الخطيب

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