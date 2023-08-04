شوبير عن تجديد عقد كولر مع الأهلي : لم يتوصلوا لاتفاق

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق موقف مجلس الإدارة من تجديد عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب يسعي لتجديد عقد كولر لمدة موسمين جدد خاصة وأن عقده ينتهي نهاية الموسم المقبل.

وأضاف أن الاهلي يرغب في الحفاظ على كولر واستقرار الفريق خاصة في ظل التتويج بالعديد من البطولات هذا الموسم .

وتابع أن كولر وافق بشكل مبدئي على التجديد ولكن حتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق واضح.

وتابع أن كولر سيسافر إلى سويسرا لقضاء إجازته وسيعود عقب ذلك ووقتها سيتم الاتفاق علي كافه بنود تجديد التعاقد .