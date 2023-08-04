يدفع يلعب |شوبير يزف نبأ سارا بشأن إيقاف كهربا وموعد سداد غرامة الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل ايقاف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي عقب تأخره عن سداد غرامة الزمالك والتي تقدر بـ ٢ مليون و٤٠٠ ألف دولار.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن اتحاد الكرة والأهلي لم يصلهم حتى الآن أي خطاب رسمي بشأن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بإيقاف كهربا لمدة ٦ اشهر مشددا أن كل ما يثار مجرد تكهنات ولكنها علي الأغلب صحيحة.

وأضاف شوبير أن كهربا يرغب في سداد الغرامه لإنهاء الأزمة ولكن محاميه فضل تأخير الأمر مشددا أن إيقاف كهربا مثله مثل ايقاف اليو ديانج نجم الأهلي أي أنه فور دفع الغرامة يتم رفع الايقاف.

وأضاف أن الفترة المقبله هناك فترة توقف وراحه والزمالك بحاجه للأموال لتدعيم الفريق لذلك من الممكن أن يتأخر كهربا في دفع الغرامه لبدايه الموسم المقبل.

وتابع أن الاهلي لا علاقه له بالأمر تماما و قرار الايقاف يخص كهربا فقط .