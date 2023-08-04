شوبير يعلن تفاصيل أزمة بين الزمالك واتحاد الكرة

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل أزمة الزمالك مع اتحاد الكرة بشأن قيد لاعبي الفريق

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الزمالك كان يرغب في تسجيل لاعبيه ولكن اتحاد الكرة رفض السماح للنادي بذلك بسبب وجود مستحقات متأخرة.

واضاف أن الزمالك عليه مديونيه تصل ل ١٠ مليون جنيه بالاضافه لسداد مستحقات الحكام و كشف المنشطات مشددا أن الزمالك طالب بالحصول علي ٣٠٠ الف دولار والتي وصلت من الاتحاد الدولي بشأن مشاركه الجزيري في كأس العالم قطر

واضاف شوبير أن اتحاد الكرة رفض تسليم الأموال للزمالك لضمان حقوقه مشددا أن مسؤولي الزمالك عرضوا دفع شيك مؤجل ولكن اتحاد الكرة رفض أيضا

واضاف أن الزمالك لن يتمكن من قيد لاعبيه بالميركاتو الصيفي لحين سداد المستحقات بالكامي