الشحات يستحق بطاقه صفراء |تعليق صادم من جريشه بشأن أداء حكم الأهلي والمصري

أكد الخبير التحكيمي جهاد جريشة، أن هدف المصري البورسعيدي في شباك الأهلي والذي تم إلغائه بسبب التسلل، قرار صحيح من جانب حكم المباراة عبدالعزيز السيد.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "احتساب ركلة جزاء قرار صحيح لصالح لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، بعدما جذب الياس الجلاصي، والقرار كان صحيح رغم أنه في وقت صعب للغاية من المباراة".

وأضاف: "حسين الشحات كان يستحق البطاقة الصفراء في أحد اللعبات بعدما قام بالتمثيل داخل منطقة الجزاء، لكن المباراة خرجت بدون أخطاء تحكيمية، وطاقم الحكام كان جيدا وبلا أخطاء مؤثرة".

وتطرق للحديث عن مباراة الزمالك والنصر السعودي، وقال: "رضوان جيد أدار المباراة بشكل جيد، والغاء هدفي الزمالك والنصر كانت قرارات صحيحة تماما".

وأتم: "ركلة جزاء الزمالك ضد النصر السعودي، قرار صحيح بعد العودة لتقنية الفار".