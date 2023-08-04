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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي يطالب الزمالك بإنهاء أزمة كهربا

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك كان قادرا على الاستمرار في البطولة العربية لو تحلى أوسوريو بالواقعية المطلوبة في مواجهة الفرق السعودية "النصر والشباب"، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض قدم مستوى جيد لكنه هناك بعض التفاصيل ساهمت في الخروج المبكر من دور المجموعات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الزمالك يحتاج لدعم قوي في الموسم المقبل، وعلى الاقل 3 عناصر تستطيع اللعب مع المجموعة الحالية".

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وأضاف: "الأهلي يمتلك جماهيرية كبيرة في دول العالم، وأصبح مميزا في قصة التفاعل الخاصة عبر حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكمل: "كان يجب على الاهلي إنهاء أزمة كهربا ودفع الغرامة من أجل التركيز في المرحلة المقبلة، وانهاء الأزمة تماما".

وأكد: "الأهلي دائما بيحاول يحقق المكاسب رغم امكانية هبوط المستوى في بعض اللقاءات".

وأتم: "لو شارك الأهلي بمستواه العادي كان من الممكن أن يتوج باللقب العربي، ورغم حالة الاجهاد لكن حزين لغياب الأهلي عن البطولة، خصوصا في ظل التاريخ الكبير الذي يحظى به في البطولات العربية".

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