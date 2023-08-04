علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

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قال الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك والمنتخب السابق إنه متعجب من قرار رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصبه كمدير للكرة في الأهلي.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”: "الصراحة علامات استفهام علي رحيل كابتن سيد عبد الحفيظ خصوصا بعد موسم اكثر من رائع للنادي الأهلي في كل البطولات عكس الموسم قبل الماضي".

قرر النادي الأهلي رسميا، تصعيد الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، للعمل مديرًا للكرة بمنظومة الفريق الأول.

جاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المشرف العام على الكرة بعد ظهر اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي..

ووقع الاختيار على الكابتن خالد بيبو في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة وضرورة إعداد كوادر جديدة، لا سيما وأن خالد بيبو يترأس قطاع الناشئين منذ أربع سنوات، وكان مديرًا للأكاديمية لمدة عامين، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من «فيفا» والاتحادين المصري والإفريقي.

وفي ذات الوقت، تقرر تولي الكابتن وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين، ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية، فضلًا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها.