جون المصري : الرئيس السيسي جاء لإنقاذ مصر

قال جون المصري، أحد المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يعيش في هولندا وكان مهمومًا بما يحدث في مصر، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل شرح تفاصيل ما يحدث في مصر، واظهار الصورة الصحيحة للمواطن المصري.



وتابع "علام"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أنه قام بإعداد الكثير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه يؤمن بان الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء لإنقاذ مصر، ويريد إصلاح ما حدث في مصر من اخطاء وسلبيات ، معقبًا: “أي مصلح في العالم يواجه الكثير من التحديات”.



وأضاف أن ما يحدث خلال السنوات الأخيرة في العالم لم يحدث منذ 100 عام مثل أزمة كورونا ، والحرب الروسية الأوكرانية ، مشيرًا إلى أن كيلو اللحمة في هولندا كان يقدر بـ7 يورو، والآن وصل لـ17 يورو بسبب ما يحدث في العالم ، معقبًا: "لسوء الحظ جاء الإصلاح مع أحداث لم تحدث من قبل، العالم يواجه أزمة طاحنة ، وأوروبا وأمريكا في أزمة اقتصادية خلال الفترة الحالية "

